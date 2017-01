Nem vallott a dél-koreai elnök

Pak nem volt hajlandó megjelenni a bírói testület előtt, amely így arra kérte, hogy csütörtökön tegyen tanúvallomást. Az elnök távolmaradását bírálták azok a parlamenti képviselők, akik az alkotmányos vádeljárásban ügyészekként járnak el.

A bíróság közölte: nem kötelezheti Pak elnöknőt arra, hogy megjelenjen a meghallgatáson, és ha a második idézésre sem jelenik meg, akkor a törvények szerint az eljárás nélküle is folytatódhat.

Az államfőt érintő korrupciós botrány október végén robbant ki, és ahhoz vezetett, hogy a parlament ideiglenesen felfüggesztette őt tisztségéből. Az ügy kulcsfigurája Csoj Szun Szi, aki Pak Gun Hje barátnője és bizalmasa. Csojt azzal a váddal állították bíróság elé, hogy beleszólt kormányzati és vezetői kinevezési kérdésekbe, holott semmilyen hivatalos tisztsége nem volt, emellett jelentős összegeket sajtolt ki nagyvállalatokból, s a pénzek két olyan alapítványhoz kerültek, amelyeket Csoj felügyelt, és amelyek az államfő politikai kezdeményezéseit szolgálták. A vád szerint 16 céget vett rá, hogy összesen 77,4 milliárd vont (19 milliárd forint) adományozzanak.

Az ügyészek tettestársként jelölték meg az elnököt is, de ellene egyelőre nem lehet eljárást indítani. A parlament megszavazta a leváltására irányuló eljárás megindítását, de ezt az alkotmánybíróságnak még jóvá kell hagynia. Addig is az államfői teendőket december közepén ügyvezető jelleggel Hvang Kjo An kormányfő vette át.