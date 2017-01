Saját bevándorlási szabályokat hoz London?

Londonnak a brit EU-tagság megszűnése után is akadálytalanul hozzá kell férnie a magas szakképzettségű külföldi EU-munkavállalókhoz, akár úgy is, hogy a kormány a brit fővárosra külön bevándorlási szabályokat határoz meg - áll a London First nevű üzleti érdekképviseleti szervezet pénteken ismertetett tanulmányában.