Visszatért a balkáni mészáros

Az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet egyik vezetőjének, a "balkáni mészárosként" és "kacaniki hentesként" is ismert, koszovói származású Lavdrim Muhaxherinek a migránsokkal együtt sikerült Szíriából Európába jutnia, és jelenleg is Koszovóban tartózkodik - számolt be a hírről a térség sajtója a napokban.