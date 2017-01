Áldozatokat szedett a rendkívüli hideg

Hét hajléktalan és egy beteg nyugdíjas is megfagyott az Olaszországban is rendkívüli hideg időben. Hó alatt van a szicíliai Palermo térsége és befagytak a római Szent Péter tér szökőkútjai is.

Az utóbbi negyvennyolc órában nyolcra emelkedett a rendkívüli hideg áldozatainak száma: péntekig öt utcán éjszakázó hajléktalan fagyott meg, majd szombaton újabb kettő, egyikük Firenzében, a másik Milánóban. Az utolsó halott egy 81 éves beteg férfi az északnyugati Lombardia tartományban, aki a hideg ellenére elhagyta otthonát, és nem tudott időben hazatalálni.

Az olasz katasztrófavédelem hat tartományban rendelt el riasztást.

Szardínia szigetét szokatlan fagyos hideg bénítja meg: van ahol mínusz tíz Celsius-fok körüli hőmérsékletet mértek. A szicíliai Palermó környékén, Cataniában és Taorminában is havazott.

A hajléktalanok segítéséről ismert pápai főalamizsnás Konrad Krajewski érsek mínusz húsz fokig meleget adó hálózsákokat osztott szét az olasz főváros utcáin éjszakázóknak. Ferenc pápa az alamizsnahivatal járműveit a római utcákra küldte, hogy a hajléktalanok ezekben éjszakázzanak. Rómában a katolikus egyház működtette éjszakai szállásokat egész napra megnyitották.

Lengyelországban hét halálos áldozatot követelt a rendkívül hideg pénteki idő, november elejétől pedig 53-an haltak meg a hideg miatt - közölte a lengyel kormány.

A szombat reggel közzétett jelentés szerint az utolsó 24 órában Lengyelországban több helyen mínusz 20 fokot mértek. Az országos meteorológiai szolgálat ennél is keményebb fagyokról számolt be: az északkelet-lengyelországi Suwalkiban a hajnali órákban mínusz 27, a sziléziai Katowicében pedig mínusz 29 fok volt.

Szombaton Lengyelország egész területére elsőfokú, életveszélyt jelző riasztást adtak ki, helyenként mínusz 23-25 fok is lehet.

Legalább két ember meghalt a rendkívüli hidegben Csehországban.

Egy kihűlt hajléktalan holttestét egy híd alatt találták meg a rendőrök Prágában.

Csehország középső részén pedig két férfi alatt szakadt be egy befagyott tó jege, s egyikükön már nem tudtak segíteni a mentők. Ők valószínűleg alkoholt ittak, mielőtt a jégre mentek.

A leghidegebbet Csehországban a német határ közelében fekvő Sumava Nemzeti Parkban mérték az éjszaka; mínusz 34,6 Celsius-fokot mutatott a hőmérő.

Továbbra is járhatatlanok az utak, akadozik a vasúti közlekedés Románia délkeleti megyéiben szombaton, miután előző nap hóvihar sújtotta a térséget. A térség 113 településén már több mint 24 órája nincs áram.

Az ország délkeleti részét érintő előző napi harmadfokú (vörös) hóvihar-riadót szombaton elsőfokú (sárga) fagyriadó váltotta fel Románia egész területén: az előrejelzés szerint hétfőig a nappali hőmérséklet sem lesz mínusz 10-16 foknál magasabb, éjszaka pedig akár mínusz 25 fokig is hűlhet a levegő.

A hótorlaszok miatt továbbra is le van zárva több mint negyven főút a román fővárostól keletre fekvő Baragan-síkságon és Dobrudzsában. Szünetel a közlekedés a Bukarestet a tengerparttal összekötő A2-es autópályán is, ahonnan 30 óra elteltével sem sikerült még kimenekíteni több mint száz, a hó fogságában rekedt utast.

A vasúti közlekedést sem sikerült még helyreállítani Románia délkeleti részén.

A román meteorológiai intézet a fagyriadón kívül szombat éjszakától elsőfokú figyelmeztetést is kiadott az ország keleti felére, ahol ismét felerősödik a szél, és az óránként 70-75 kilométeres sebességű széllökések újabb hótorlaszokat emelhetnek.

Hóvihar bénítja meg a hétvégén Isztambul közlekedését, így a légi és a tengeri forgalmat is.

Pénteken és szombaton összesen 65 centiméter hó hullott az Oszmán Birodalom egykori fővárosára.

A Turkish Airlines légitársaság 610 járatát törölte szombaton és vasárnap az Atatürk és a Sabiha Gökcen repülőtéren. Egy másik légitársaság, a Pegasus további 192 járatot törölt. Emellett 76 Isztambulba tartó repülőgépnek máshol kellett leszállnia a rossz idő miatt. A török sajtó szerint a járattörlések miatt 6000 embert kellett szállodákban elhelyezni.

A metropolisz északi részén futó autópályán egymásra futott szombat hajnalban hét teherautó, ezért az érintett autópálya-szakaszt le kellett zárni.

Szombaton egyáltalán nem jár komp a város európai és ázsiai része között, és reggel óta semmilyen tengeri forgalmat nem engedélyeztek a hatóságok a Boszporuszban.