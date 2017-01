Döbbenetes mozzanatok Trump első elnöki sajtóértekezletén

Munkahelyteremtést ígért amerikai elnökké választását követő első, szerdai sajtóértekezletén Donald Trump.

"Minden idők legnagyobb munkahelyteremtője leszek az Egyesült Államokban" - fogalmazott az újságírói kérdéseket megelőző nyilatkozatában Trump, hangsúlyozva, hogy nagyon keményen dolgozik majd ennek érdekében.

Trump a gazdaság olyan fellendítéséről beszélt, amire - mint fogalmazott - senki nem számít.

Trump: "ha Putyin elnök kedveli Trumpot, akkor ez előny és nem teher"

Donald Trump megválasztott amerikai elnök úgy vélekedett szerdai sajtóértekezletén, hogy amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök kedveli őt, akkor ez nem teher, hanem előny.

A New York-i Trump-toronyban tartott sajtóértekezleten, újságírói kérdésre válaszolva a megválasztott elnök hangsúlyozta: bár előny lehet, hogy Putyin állítólag kedveli őt, de még nem tudja, hogyan jön ki az orosz elnökkel. Reményét fejezte ki, hogy sikerül megtalálnia a hangot Moszkvával.

"Elhiszi bárki is, hogy Hillary Clinton keményebb lett volna Putyinnal, mint én?" - tette fel a kérdést a republikánus párti Trump egykori demokrata párti vetélytársára utalva.

A politikus leszögezte: nincs és nem is lehet üzleti ügye Oroszországgal, és nem is szeretné, ha lenne, mert ez érdekellentétekhez vezethetne. Hozzátette, hogy a hétvégén kétmilliárd dolláros ingatlanfejlesztési üzletet ajánlottak neki Dubajban, de azt is elhárította, mert elnökként minden érdekellentéttől mentesen akar tevékenykedni.

Trump: "azt gondolom, Oroszország állt a számítógépes támadások mögött" a választási kampányban

Donald Trump úgy véli, Oroszország állt az amerikai elnökválasztási kampány idején végrehajtott számítógépes támadások mögött - erről maga a megválasztott amerikai elnök beszélt szerdai sajtóértekezletén.

A republikánus párti politikusnak a tájékoztató elején elmondott rövid nyilatkozata után az első újságírói kérdések az Oroszországhoz fűződő viszonyára vonatkoztak. A megválasztott elnök leszögezte: a Demokrata Párt vezető testületét, az Országos Bizottságot valóban számítógépes támadások érhették, de ennek oka a gyenge számítógépes védelem volt. A Republikánus Párt számítógépes rendszerébe viszont nem tudtak behatolni a hackerek - állapította meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy ő például a hackertámadások nyomán tudta meg, hogy Hillary Clinton, a demokraták elnökjelöltje előre megkapta az elnökjelölti viták kérdéseit.