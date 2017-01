Soha nem lett volna szabad nyilvánosságra hozni ezeket a megalapozatlan állításokat - mondta

Trump New York-i sajtótájékoztatóján. "Hatalmas szégyenfoltot" hagy a hírszerzési ügynökségeken, ha valóban ők szivárogtatták ki a jelentést - jelentette ki.

Trump arról is beszélt, hogy véleménye szerint Oroszország állt az amerikai elnökválasztási kampány idején végrehajtott számítógépes támadások mögött. Leszögezte: a Demokrata Párt vezető testületét, az Országos Bizottságot valóban számítógépes támadások érhették, de ennek oka a gyenge számítógépes védelem volt. A Republikánus Párt számítógépes rendszerébe viszont nem tudtak behatolni a hackerek - állapította meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy ő például a hackertámadások nyomán tudta meg, hogy Hillary Clinton, a demokraták elnökjelöltje előre megkapta az elnökjelölti viták kérdéseit.

Hangsúlyozta: bár előny lehet, hogy Vlagyimir Putyin állítólag kedveli őt, de még nem tudja, hogyan jön ki az orosz elnökkel. Reményét fejezte ki, hogy sikerül megtalálnia a hangot Moszkvával.

Trump korábban leszögezte, hogy semmi köze Oroszországhoz. Kijelentette, hogy Moszkva sosem próbált befolyást gyakorolni rá.

A megválasztott elnök azzal vádolta meg a hírszerzési ügynökségeket, hogy beiktatása előtt még egy utolsó támadást próbálnak ellene intézni ilyen hírek terjesztésével. "Hol élünk, a náci Németországban?" - méltatlankodott Trump. Hozzátette: Oroszország is megmondta, hogy a politikai ellenfelek által fizetett ellenőrizetlen jelentés totális kitaláció, teljesen nonszensz. "HAMIS HÍREK - EGY TOTÁLIS POLITIKAI BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS" - írta bejegyzésében.

Trump szóvivője, Sean Spicer is határozottan visszautasította a jelentésben foglalt vádakat. Kijelentette: a portál baloldali, a választási kampányban végig élesen Trump-ellenes volt, s még a The New York Times című lap is elutasította a portál hitelességét, a vádak megalapozottságát.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője sajtóértekezletén kijenetette, hogy Moszkvának nincsenek semmiféle kompromittáló anyagai sem Donald Trumpról, sem volt választási ellenfeléről, Hillary Clinton volt külügyminiszterről. "Ez abszolút kacsa, abszolút kitaláció, abszolút nonszensz. A Kreml nem foglalkozik kompromittáló anyagok gyűjtésével" - mondta.

Szavai szerint a "hisztérikus állapot" fenntartásának az a célja, hogy az orosz-amerikai kapcsolatokat továbbra is a kényszerű hanyatlás állapotában tartsa.

Több amerikai médium is közzétette kedden azt a 35 oldalas állítólagos hírszerzési jelentést, amelynek alapján a CNN szerint az amerikai hírszerzés arról tájékoztatta a megválasztott és Barack Obama hivatalban lévő elnököt, a kongresszus hírszerzési bizottságainak vezetőit, hogy Oroszország Trump lejáratására, zsarolására alkalmas információk birtokában van. Kellyanne Conway, a megválasztott republikánus elnök jelenlegi főtanácsadója szerint Trump nem kapott tájékoztatást az amerikai titkosszolgálatoktól. Hangoztatta: Trumpnak nincs tudomása az amerikai titkosszolgálati jelentéshez mellékelt jegyzetről.

A CNN hírtelevízió tisztviselőkre hivatkozva hozzátette: a kivonat alátámasztja azt, hogy Moszkva Clinton lejáratásával Trump esélyeit igyekezett növelni az elnökválasztáson.

Trump főtanácsadója bírálta a jegyzetről szóló sajtójelentéseket, megkérdőjelezte a források hitelességét. A WikiLeaks kiszivárogtató portálnak is az a meggyőződése, hogy hamis a 35 oldalas jelentés.

Az iratot elsőként közlő Buzzfeed hírportál felhívja a figyelmet, hogy az állítások hitelessége nem ellenőrzött.

A jelentés fejlécén a "BIZALMAS/ÉRZÉKENY FORRÁS" felirat szerepel, több hónap alatt készített feljegyzések gyűjteménye, és azt állítja, hogy az orosz kormányzat öt éve készíti fel és támogatja Donald Trumpot, s ennek Vlagyimir Putyin orosz elnök által támogatott célja, hogy megossza a nyugati szövetségeseket.

A jelentést állítólag egy magát volt brit hírszerzőként azonosító ügynök állította össze, s az áll benne: Trump elutasított több, "mézesmadzagnak" szánt orosz ingatlanügyletet, de ő és belső köre is rendszeresen fogadott el a Kremltől politikai riválisaira vonatkozó hírszerzési információkat.

"Az orosz hírszerzés egy korábbi magas rangú tisztje azt állítja, hogy a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) moszkvai tevékenysége során elég kompromittáló információt gyűjtött ahhoz, hogy megzsarolhassák Trumpot" - fogalmazza meg a súlyos vádat a dokumentum.

"Több, jól tájékozott forrás szerint (Trump) perverz szexuális aktusokban vett részt, amelyeket az FSZB szervezett vagy figyelt meg" - áll a dokumentumban.

A dokumentum szerint bizonyíték van arra, hogy "kiterjedt összeesküvés" volt Trump kampánycsapata és a Kreml között. Trump egyik munkatársa pedig elismerte, hogy a Kreml áll a mögött, hogy a Wikileaks közzétette az amerikai Demokrata Párt szerveréről megszerzett e-maileket. A hírszerzési összegzés szerint ráadásul az információáramlás kétirányú volt. Trump csapata az Egyesült Államokban élő orosz oligarchákról és családjaikról gyűjtött és adott át adatokat Moszkvának.

Az irat azt állítja, Hillary Clintonról is gyűjtöttek a lejáratására alkalmas anyagokat, de az ő esetében inkább lehallgatott beszélgetésekről és telefonhívásokról van szó, nem kínos tevékenységekről. "A dossziét Putyin utasítására a Kreml szóvivője, Peszkov kezeli" - mutat rá a dokumentum.