Kennedy-fiú lehet Trump oltásbiztonsági biztosa

Ifjabb Robert F. Kennedy feladata az lesz, hogy irányítsa a Trump kérésére létrehozott bizottság munkáját. A bizottság a gyermekkori oltások és az autizmus közötti esetleges összefüggéseket vizsgálja majd.

"A megválasztott elnöknek, Donald Trumpnak van némi kétsége a jelenlegi oltási politikát illetően és kérdéseket is megfogalmazott ezzel kapcsolatban" - nyilatkozta a megbízatás elfogadása után a New York-i Trump-toronyban ifjabb Robert Kennedy, aki maga is összefüggéseket feltételez a mind gyakrabban diagnosztizált autizmus és a germekkori oltások között. Kennedy szerint ugyanis a korábbi évtizedektől eltérő adalékanyagokat használnak az oltásoknál és ez adhat okot a gyanúra. Kennedy ugyanakkor leszögezte, hogy mind ő, mind pedig Donald Trump híve az oltásoknak, de mindketten meggyőződéssel vallják, hogy a vakcináknak a lehető legbiztonságosabbaknak kell lenniük.

Az új bizottságnak feladata lesz az is, hogy a tudományosság sérthetetlenségét is felügyelje.