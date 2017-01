Trump így adja át vállalatbirodalmát

Donald Trump, az Egyesült Államok megválasztott elnöke minden idők legnagyobb munkahelyteremtőjének nevezte magát, s úgy vélte, hogy ha Putyin orosz elnök kedveli őt, akkor az nem teher, hanem előny is lehet. Szerdai sajtótájékoztatóján Trump bejelentette azt is, hogy két fiának adja át vállalatbirodalmát.

Elnökké választása óta először tartott sajtókonferenciát Donald Trump, aki a New York-i Trump-toronyban rendezett, mintegy egyórás tájékoztatón gazdasági elképzeléseiről és vállalatbirodalma jövőjéről beszélt, valamint többször is reagált az Oroszországhoz fűződő kapcsolatairól szóló hírekre, az orosz hackertámadásokra, s egy hírportál kínos vádaskodásokat felsorakoztató, kedden este nyilvánosságra hozott összeállítására.

A megválasztott elnök bírálta a Buzzfeed hírportál által közzétett jelentést, amelyben a portál hírszerzési forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Oroszországnak kompromittáló információi vannak róla és ezért bámikor zsarolhatja. Trump visszautasította az állításokat s egyúttal megköszönte az információk közlését visszautasító médiumok viselkedését. "Soha nem lett volna szabad nyilvánosságra hozni ezeket a megalapozatlan állításokat" - jelentette ki és később egy kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy a hírportálnak számolnia kell a következményekkel .

A megválasztott elnök ezután először bejelentette, hogy David Shulkint jelöli a veteránügyi minisztérium élére, majd szólt a gazdaság megélénkítését célzó néhány gazdasági tervéről. Felidézte, hogy a napokban már fontos tárgyalásokat folytatott a kínai Alibaba internetes óriáscég elnök-vezérigazgatójával, Jack Maval, valamint a francia Bernard Arnault-val, a luxuscikkeket gyártó és forgalmazó LVMH elnökével, s mindkét üzletember nagy beruházásokat és munkahelyteremtést ígért az Egyesült Államokban. "Én leszek minden idők legnagyobb munkahelyteremtője" - fejtegette Trump, s a gazdaság nagyon nagy arányú fellendítését ígérte. Felvetette azt is, hogy kormányzata újratárgyalja majd a gyártókkal a gyógyszerárakat.

Kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy cégbirodalmát teljes egészében átadja két fiának, s ő egyáltalán nem vesz részt az ügyek bonyolításában, még konzultálni sem fog a fiaival, s amíg ő az Egyesült Államok elnöke, addig a cégek tartózkodnak attól is, hogy külföldi üzleteket kössenek. Ügyvédnője ezután felolvasta a cégátadás részleteit is, bejelentve, hogy Donald Trump az eddigi valamennyi üzleti érdekeltségét már elhelyezte, vagy elhelyezni készül egy erre a célra létrehozott vagyonkezelőben. Az ügyvédnő fontosnak tartotta hangsúlyozni: a megválasztott elnök nem akarja, hogy bárki is azt feltételezze, hogy az elnökséget a saját hasznára akarná kamatoztatni.

Trump az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvény azonnali visszavonását és új egészségbiztosítási törvény beterjesztését ígérte, ezzel - mint mondta - nem akar várni, amint a szenátus megszavazza az egészségügyi tárca általa jelölt vezetőjét, rögtön beterjesztik az új törvénytervezetet. Hasonlóképpen nem akar várni az amerikai-mexikói határra ígért fal építésével. Megerősítette: beiktatása után azonnal egyeztetni kezd az építkezésről, a fal megépül, és költségeit Mexikó állja majd, akár adók, akár közvetlen finanszírozás formájában. De hozzátette: tiszteli a mexikói népet, s nem Mexikót okolja azért, hogy korábban szerinte hasznot húzott az Egyesült Államokból.

Szintén kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy azoknak az amerikai vállalatoknak, amelyek külföldön ruháznak be, nagyon magas adót kell majd fizetniük. Trump "határadónak" nevezte ezt az adót. Leszögezte viszont, hogy az egyes szövetségi államokon belül az amerikai vállalatok továbbra is bárhol szabadon beruházhatnak.

A sajtóértekezleten a legnagyobb érdeklődést az Oroszországhoz fűződő viszony váltotta ki, s a legtöbb kérdés a Putyinhoz fűződő várható viszonyt, valamint az amerikai számítógépes rendszerek elleni orosz hackertámadásokat feszegette.

Donald Trump elismerte, hogy Oroszország valószínűleg belekeveredhetett az amerikai választási folyamatba. "Azt gondolom hogy Oroszország állhatott a számítógépes támadások mögött" - fogalmazott, de leszögezte: más országok és más személyek is intéztek hackertámadásokat amerikai rendszerek ellen. A Demokrata Országos Bizottság elleni hackertámadásokért a demokratákat okolta, mondván, hogy nem volt megfelelő számítógépes védelmük, hiszen a Republikánus Párt és az ő kampánycsapata számítógépeit nem sikerült feltörni.

Trump kijelentette: bár előny lehet, hogy Putyin elnök állítólag kedveli őt, de még nem tudja, hogyan jön ki majd az orosz elnökkel. Reményét fejezte ki viszont, hogy sikerül megtalálni a hangot Moszkvával. Leszögezte: nincs és nem is lehet üzleti ügye Oroszországgal, és nem is szeretné, ha lenne, mert ez érdekkonfliktusokhoz vezethetne.

"Elhiszi bárki is, hogy Hillary Clinton keményebb lett volna Putyinnal, mint én? " - tette fel a kérdést Trump, utalva a demokrata párti elnökjelöltre.

A sajtókonferencia kezdetén, még mielőtt Donald Trump a pódiumhoz lépett volna, röviden beszélt Mike Pence megválasztott alelnök és Sean Spicer, Trump szóvivője, a leendő Fehér Ház-i szóvivő. Mindketten nagyon határozottan visszautasították a BuzzFeed állításait, hamis és megalapozatlan vádaskodásoknak minősítve őket.