Így menti majd ki a Brexitből Theresa May Nagy-Britanniát

A Downing Street szóvivőjének csütörtök esti tájékoztatása szerint May kedden tart beszédet, amelyben vázolja a kormány terveit arról, hogy Nagy-Britannia miként tölthet be globális szerepet a brit EU-tagság megszűnése után is.

A Brexit-tárgyalásokról szóló eddigi legkonkrétabb bejelentés Theresa May részéről az volt, hogy London az idei első negyedév végéig aktiválja a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét. Ez a cikkely szabályozza - és aktiválása hivatalosan el is indítja - a kilépés feltételeiről szóló tárgyalássorozatot, amelyre két évi időtávlatot irányoz elő.

Az 50. cikkely aktiválásának határidejét kijelölő bejelentés már tavaly ősszel elhangzott, és a kormány azóta nem állt elő további érdemi részletekkel a várható tárgyalási tervekről.

Theresa May többször kijelentette, hogy kormánya nem fog "folyamatos közvetítést" adni a Brexit-stratégia kidolgozási folyamatáról, mivel ezzel majdani tárgyalási pozícióját ásná alá.

A brit sajtó értesülései szerint a kormányfő még az uralkodót sem hajlandó részletesen tájékoztatni a kormányzati stratégiáról. A The Times című tekintélyes konzervatív brit napilap nemrégiben azt írta, hogy udvari forrásai szerint II. Erzsébet királynő szeretett volna részletesen tájékozódni a miniszterelnök tárgyalási terveiről, de neki is be kellett érnie azzal, amit Theresa May nyilvános megszólalásaiban elmondott.

A miniszterelnök szűkszavúságát egyre több bírálat éri saját politikai hátországa és az Európai Unió tisztviselői részéről is. Ezért a Downing Street már az idei év első napjaiban utalásokat tett arra, hogy a kormányfő hamarosan beszédet tart a Brexit-tervekről, a miniszterelnöki hivatal szóvivője pedig csütörtökön este közölte, hogy a beszéd kedden hangzik el.