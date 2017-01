Durván beleszállt Angela Merkelbe Donald Trump

A hamarosan hivatalba lépő következő amerikai elnök a The Timesnak adott - a konzervatív brit napilap online kiadásán vasárnap éjjel megjelent - interjúban szólt a brit EU-tagságról tartott népszavazásról is, kijelentve: mint minden ember és ország, az Egyesült Királyság is önazonosságának megőrzésére törekedett.

Donald Trump hangot adott annak a nézetének is, hogy a nukleáris fegyverek számát "igen jelentősen" csökkenteni kellene.

Ha Putyin hajlandó a nukleáris fegyverzet csökkentésére, felülvizsgálhatók a szankciók

Donald Trump egyenes utalást tett a londoni The Timesnak nyilatkozva arra, hogy ha Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó a nukleáris fegyverzet jelentős csökkentésére, akkor felülvizsgálhatók lennének az Oroszország elleni szankciók.

A pénteken hivatalba lépő következő amerikai elnök a konzervatív brit napilap online kiadásán vasárnap éjjel megjelent interjúban kijelentette: meg kell vizsgálni, hogy "lehetséges-e jó megállapodások elérése Oroszországgal". Trump szerint ebbe beletartozik az is, hogy a nukleáris fegyverzetet "nagyon jelentősen csökkenteni kell". "Oroszország nagyon megszenvedi a szankciókat, és én úgy gondolom, hogy (ebben az ügyben) történhet valami, amivel sokan jól járnának" - fogalmazott a gondolatot továbbfűzve a megválasztott elnök.

Trump kijelentette: azzal az alapállással kezdi elnöki tevékenységét, hogy megbízik Putyinban, csakúgy, mint Angela Merkel német kancellárban. "Majd meglátjuk azonban, hogy ez meddig tart. Lehet, hogy egyáltalán nem sokáig" - tette hozzá.