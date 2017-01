Michelle Obama két lábbal áll a földön

A szerzők - köztük Ava DuVernay filmrendező, Marcus Samuelsson, New York egyik top-séfje, Jason Moran zongorista vagy Phillipa Soo színésznő, a Hamilton című musical egyik sztárja - nem Michelle Obama first ladyként nyújtott teljesítményét, kezdeményezéseit, eredményeit elemzi, hanem csak "sztorizik" a távozó elnök hitveséről.

Valamennyi szerző kiemeli, hogy Michelle Obama az első fekete first lady. A Princetonon és a Harvardon diplomát szerzett Michelle-t csodálattal vegyes tisztelettel emlegetik. Egyikük szerint bebizonyította, hogy "feketének lenni Amerikában nem teher", másikuk - Benilde Little írónő - azt meséli el, miért tört ki könnyekben, amikor meglátta az Obamáék 2009-es elnöki beiktatásáról készült fotókat.

Brittney Cooper egyetemi tanár arról ír, hogy Michelle Obamának sikerült változtatnia a fekete amerikai anyákról kialakult sztereotípiákon, miszerint nem gondos anyák, és csak a segélyre koncentrálnak.

Damon Young blogger azt írja, hogy Michelle Obama "hétköznapi fekete pipi", s arról értekezik, hogy a kisportolt first lady az a nő, akiben mindenki a testvérét és a nagynénjét láthatja, vagy akivel minden férfi randevúzni szeretne.

A szerzők szinte mindegyike kiemeli Michelle Obama "hétköznapiságát", azt, hogy két lábbal áll a földön, s nagy mértékben járult hozzá, hogy a Fehér Ház és az elnöki hivatal hiteles legyen az amerikaiak szemében.

A könyv mostani megjelenése egyébként nem meglepő: Michelle Obama nagyon széles körben népszerű, és Donald Trump győzelme óta már azt is többen és többször szóba hozták, hogy neki kellene indulnia a következő elnökválasztáson. S bár a távozó first lady - aki az elnökválasztási kampány finisében nagyon aktívan részt vett - ezt határozottan elhárította, szívesen vállal nyilvános szerepléseket. Egymás után jelenik meg televíziós show-műsorokban, és róla is egymás után mutatnak be portréműsorokat.