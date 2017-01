Ma eldől, ki lesz az EP elnöke

A néppárt és a szociáldemokraták korábbi megállapodása alapján most az EPP-s jelöltet kellene támogatnia a két legnagyobb frakció politikusainak. Hiszen az egyezség alapján – példátlan módon – két egymást követő ciklusban tölthette be az elnöki pozíciót a most távozó Martin Schulz német baloldali politikus.

A szociáldemokraták azonban – a megállapodást felrúgva – a frakcióvezető, Gianni Pitella személyében jelöltet állított a tisztségre. Ezt azzal indokolták, hogy egy néppárti EP elnök megválasztása esetében a három legfontosabb poszt, vagyis a bizottság, a tanács és a parlament elnöke is EPP-s politikus lenne. Mindössze a legkisebb súllyal bíró kül- és biztonságpolitikai főképviselőt delegálná a másik oldal.

A posztra összesen hét jelölt van, a legnagyobb esélye Antonio Tajaninak, az EP eddigi első alelnökének, volt biztosnak a néppárt képviselőjének van – mondta Gyévai Zoltán, a Bruxinfó főszerkesztője.

Hozzátette, hogy Guy Verhofstadt személye ellen szólnak azok a brüsszeli hírek, miszerint a két nagy pártcsalád a két ciklust végigvivő Martin Schulznál politikailag kevésbé aktív elnököt szeretne, a volt belga miniszterelnök viszonyt kifejezetten harcos személyiség.

A választás menetrendjétől Törő Csaba, a Károli Gáspár Református Egyetem docense azt mondta, hogy a házszabály három kört biztosít a jelölteknek az abszolút többség megszerzésére, a negyedikben pedig elég az egyszerű többség.

Az elnökjelöltek múlt heti nyilvános vitájából az derült ki, mindannyiuk szerint erősíteni kellene a képviselők jogait és lehetőségeit, úgy, hogy ennek érdekében módosítanák az uniós szerződéseket is.

Az EP-ben holnap a 14 alelnökről döntenek a képviselők.