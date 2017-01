Ezeket még nem tudta a Trump-klánról

Trump lánya, Ivanka és Ivanka férje, Jared Kushner lehet a legbefolyásosabb pár Washingtonban, ahova három gyerekükkel költöznek majd. A 35 éves Ivanka Donald Trump első házasságából született, a papa kedvence, gyakran tekintik őt "az igazi First Ladynek". Bár hivatalosan nem kapott semmilyen szerepet, ő testesítheti meg a nők hatalmát a nőket szinte hanyagoló új kormányzatban.

A kifogástalan megjelenésű, volt manökenből üzletasszonnyá előlépett Ivanka örökölte apja önmenedzselési tehetségét: a Trump Organization alelnöke, nevével fémjelzett divatmárkát hozott létre, a társadalmi médiában a dolgozó nők szószólójává vált. A kampány során kevéssé republikánus ötletekkel is ellátta apját, például azzal, hogy a gyereküket világra hozó anyák részesüljenek fizetett szabadságban.

Ivankának, kinek kvalitásait a demokraták is dicsérik, más érdeklődési körei is vannak, például az éghajlatváltozás. December elején találkozott a klímaváltozás ügyét szívén viselő Al Gore volt alelnökkel.

Az elemzők most várják, hogy milyen befolyásos szerepet játszik majd Ivanka Trump, mégha le is mond funkcióiról, a Trump Organizationben viselt tisztségéről, s kezdetben csak a családjával foglalatoskodik majd.

Férje, a 36 éves Jared Kushner sokáig a háttérben maradt, annál látványosabb pályájának felívelése. Gazdag építési vállalkozó, akihez Ivanka 2009-ben ment férjhez, s akinek a kedvéért áttért a zsidó vallásra. Donald Trump a leggyakrabban Jared Kushnerhez fordulhat majd tanácsért.

A fotogén Kushner, holokausztot túlélő család leszármazottja, a választási kampányban diszkréten kezdett, majd egyre feljebb lépett, s apósának egyik stratégájává vált. A kampány előtt ingatlanügyeknek és lapjának, a The New York Observernek szentelte magát. Most mindent otthagy, hogy magas rangú tanácsadó legyen a Fehér Házban.

Ivanka testvérei, a kevésbé rafinált, 39 éves ifjabb Donald (Don) és a 33 éves Eric New Yorkban marad és a Trump Organization irányítását veszik át, már alelnökök. A két testvér inkább ballépéseiről, semmint üzleti érzékéről ismert. A vadászat iránt táplált szenvedélyük vitákat kavart, szintúgy azok a 2012-ben Zimbabwéban készül fotók, amelyeken leopárd- és elefánttetem előtt pózolnak.

Nehéz elképzelni, hogy Donald Trump nem ad nekik feladatokat, ha már beköltözött a Fehér Házba. Don és Eric évek óta segíti apját, sok időt töltenek vele feleségük, Vanessa és Lara társaságában, például a floridai családi birtokon.

Donald Trump felesége, Melania számára nehéz First Ladynek lenni az igen népszerű Michelle Obama után. A 46 éves volt manöken szlovén származású, Trump harmadik felesége. 2005-ben házasodtak össze, miután Trump elhagyta a cseh származású Ivanát és Marla Maples színésznőt.

Melania Trump felvette az amerikai állampolgárságot, erős akcentussal beszéli a nyelvet, 1825 óta ő az első First Lady, aki külföldön született. A nyilvánosság előtt keveset szerepel, s azok sem mindig sikeresek.

A júliusi republikánus konvención azért bírálták, mert beszédébe egész bekezdéseket vett át Michelle Obama egyik korábbi beszédéből. Augusztusban Melaniát meztelenül ábrázoló, valószínűleg 1995-ben az Egyesül Államokban készült fotók jelentek meg, holott korábban azt állította, hogy 1996-ban érkezett az Államokba.

Ám mindig megvédte 24 évvel idősebb férjét a kulcspillanatokban, például akkor, amikor októberben egy videofelvételen Trump vulgáris szavak kíséretében dicsekedett nőhódításaival. Melania jelezte, hogy "nagyon hagyományos, a nőket és a gyerekeket szolgáló" First Lady kíván lenni, Betty Fordhoz vagy Jackie Kennedyhez hasonlóan.

A Trump-klán legfiatalabb tagjai közül Tiffany 23 éves, Maria Maples lánya és Kaliforniában nevelkedett. Nem áll olyan közel Trumphoz, mint Ivanka, jogi tanulmányokat akar végezni a Harvardon, féltestvéreitől eltérően nem az üzleti életben akar érvényesülni.

Barron, Melania fia tíz éves, nagyon óvják a lesipuskás fotósoktól. A tervek szerint nyárig New York-i iskolájában marad, majd átköltözik édesanyjával Washingtonba.