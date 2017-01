Halálos fenyegetések miatt fordít hátat Donald Trumpnak egy művész

Az 57 éves, színes bőrű színész-énekesnő korábban négy amerikai elnök - George W. Bush, Bill Clinton, George H. Bush és Ronald Reagan - beiktatási ünnepségén is fellépett. Most az ABC televízió kora délutáni beszélgetős műsorában könnyezve mondta el, hogy durva fenyegetéseket kapott miután tudatta: fellép Donald Trump beiktatási ünnepségének koncertjén. "A bejelentést követő napon mintha az egész világ ellenem fordult volna. Twitter-bejegyzésekben és Instagram-üzenetekben támadtak nekem, leniggereztek és halálos fenyegetéseket is kaptam" - mondta a Tony-díjas énekesnő.

A tévéműsorban értésre adta, hogy azért vállalta el a fellépést - ahogy ezt az egyik közösségi oldalon is már nyilvánosságra hozta -, mert művész, és mert szereti Amerikát.

Korábban több ismert művész visszautasította, hogy fellépjen Donald Trump január 20-i beiktatási ünnepségén. A ceremónia idején számos csoport és mozgalom tüntetésre készül.