Beiktatták amerikai elnöknek Donald Trumpot - a nap hírei

Az amerikai érdekeket tartja majd minden döntés alapjának az Egyesült Államok új elnöke. A hivatalába beiktatott Donald Trump első elnöki beszédében azt mondta: vissza akarja adni a hatalmat az amerikai embereknek, akikkel közösen akarja újjáépíteni országát. A republikánus politikus új munkahelyek megteremtését ígérte, ugyanakkor hangsúlyozta: az amerikai patriotizmusban nincs helye az előítéletességnek. A 45. amerikai elnökké megválasztott Donald Trump a washingtoni törvényhozás épületénél, több százezer ember előtt tette le hivatali esküjét. Beiktatását ellentüntetések is kísérték az amerikai fővárosban és New Yorkban.

A világ több vezetője gratulált és fogalmazta meg elvárásait Donald Trump beiktatása után. Ferenc pápa szerint az új amerikai elnöknek a szegényekkel és a kirekesztettekkel kellene törődnie, emellett az emberi méltóságot és a szabadságot kell szolgálnia. Jens Stoltenberg NATO-főtikár hangsúlyozta: az Egyesült Államok a NATO megalapítása óta vezető szerepet töltött be a katonai szövetségben és a jövőben is szoros együttműködésre számít. Sigmar Gabriel német fontosnak nevezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is a szabadság országa maradjon. Orbán Viktor miniszterelnök szerint Donald Trump választási győzelme és elnöksége erős felhatalmazást ad az amerikai néptől a változtatásokhoz.

Kiemelt stratégiai célnak tekinti a nyugat-balkáni országok európai integrációs törekvéseit a magyar kormány - jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős államtitkár. Takács Szabolcs szarajevói tárgyalásai után azt mondta: folyamatosak a politikai feszültségek a térség államaiban, ezért a magyar álláspont szerint a legbiztonságosabb megoldás az integrációs folyamat gyorsítása.

Továbbra sem tartja hosszú távon fenntarthatónak az Európai Unió menekültügyi politikáját a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György az InfoRádió Aréna című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel még mindig a kötelező elosztási kvótát szorgalmazza, miközben egyre több nemzetállam helyezi a hangsúlyt a határok védelmére, a belső ellenőrzés átmeneti visszaállítására. most

Németország a mezőgazdaságban is Magyarország első számú partnere - jelentette ki a földművelésügyi miniszter Berlinben. Fazekas Sándor agrár-digitalizációs együttműködési megállapodást írt alá a német szaktárca vezetőjével a világ legnagyobb mezőgazdasági, élelmiszeripari és kertészeti fogyasztói vásárán.

A főpolgármester szerint az eddig közölt 76,6 milliárd forint helyett kevesebb, mintegy 59 milliárd forint is lehet az OLAF-vizsgálat alapján a 4-es metró beruházása ügyében várható bírság összege. Tarlós István emellett az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentésének mielőbbi közzétételét tartaná célszerűnek.

A 3-as metró felújításának késése, a főváros vagyonának államosítása és az olimpia rendezés terve miatt is bírálták a szónokok Budapest vezetését a fővárosi MSZP által szervezett demonstráción. Horváth Csaba, a szocialisták fővárosi képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyzet annak ellenére romlik, hogy a budapestiek naponta 20 milliárd forintot fizetnek be az államkasszába. A politikus sürgette a 4-es metró beruházás szabálytalanságaival összefüggő uniós jelentés nyilvánosságra hozatalát is.

Mintegy 8,4 milliárd forintból valósulnak meg uniós forrásból kerékpáros fejlesztések a következő években Budapesten – mondta a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos a Városházán tartott tájékoztató. Révész Máriusz közölte: a fővárosi önkormányzat 2030-ra 10 százalékkal szeretné növelni a kerékpáros közlekedés arányát.

Novemberben 285.800 forint volt a bruttó átlagkereset, 8,2 százalékkal több mint egy évvel korábban - közölte a KSH. Az adatok szerint a nettó átlagkereset a személyi jövedelemadó szabályainak változása miatt 9,8 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. A vállalkozásoknál 7,1 százalékkal nőttek a bruttó keresetek, míg a költségvetési szférában foglalkoztatottaknál 10,5, százalékos volt a növekedés.

Továbbra is biztosított az ország gázellátása, megfelelő a mennyiség a tárolókban – közölte a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Scherer Zsolt az InfoRádióban elmondta: mintegy 2 milliárd köbméter földgáz van a hazai tárolókban, és napi 50-60 millió köbméter fogy.

Hivatalos küldöttséggel képviselteti magát az Európai Unió a szíriai béketárgyalásokon. A damaszkuszi kormány és a fegyveres ellenzék képviselőinek részvételével tervezett találkozó a tervek szerint hétfőn kezdődik a kazah fővárosban. Az egyeztetésen az év végén életbe lépett tűzszünet fenntartásáról, a humanitárius segély folyósításáról és a fogolycseréről lesz szó.