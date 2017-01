Benoit Hamon volt a legmeggyőzőbb az utolsó televíziós vitában

A baloldali szimpatizánsok körében is Hamon lett a győztes 34 százalékkal, Valls került a második helyre 24 százalékkal, míg Montebourg-ra 23 százalék szavazott.

A közel három órás vita feszültebb pillanatai a felmérések szerint egyre népszerűbb Hamon és az általa javasolt általános alapjövedelem bevezetése elleni támadások voltak a hat rivális részéről, akik a hatalmas költségek miatt megvalósíthatatlannak tartják az ötletet.

Abban viszont mind a hét jelölt egyetértett, hogy Európában a jelenleginél nagyobb gazdasági protekcionizmusra van szükség.

Az első forduló favoritjának számító Manuel Valls volt miniszterelnök az európai környezetvédelmi és társadalmi normákat sértő import termékeket jobban megadóztatná. A volt kormányfő szerint az Európai Uniót a szétesés veszélye fenyegeti, mert az emberek nem elégedettek a működésével.

"Jelenleg csak Európa nem határozza meg, hogy mit akar megvédeni" - hangsúlyozta az új baloldalt képviselő Hamon. A 39 éves politikus, aki a baloldali előválasztás meglepetésembere, "zsilipeket helyezne el az Európai Unió határaira, amelyek szabályoznánk az európai piacra való belépés feltételeit".

A leginkább protekcionista szabályozást továbbra is Arnaud Montebourg javasolta, akinek már miniszterként is a "Made in France" volt a jelszava. A politikus a közbeszerzések nyolcvan százalékát a francia kis- és középvállalkozásoknak tartaná fenn.

Egy szerdán nyilvánosságra hozott felmérés szerint Manuel Valls nyerheti meg 34 százalékkal az előválasztás első fordulóját Benoit Hamon előtt, aki a szavazatok 27 százalékára számíthat. Alig egy százalékkal maradhat le mögötte Arnaud Montebourg volt gazdasági miniszter, aki az első két vitában a legmeggyőzőbbnek bizonyult a nézők körében végzett felmérések szerint.

Akár Montebourg, akár Hamon jut be Valls mellett a január 29-i második fordulóba, a volt miniszterelnök vesztésre áll "nagyon szoros eredménnyel". Mindkét esetben Valls 48 százalékot érhet el a második fordulóban, a politikailag tőle balra álló volt miniszterek pedig 52 százalékkal győzhetnek.

Emmanuel Macron volt gazdasági miniszter és a radikális baloldal vezetőjének számító Jean-Luc Mélenchon viszont nem kíván megmérkőzni az elnökjelölti posztért. Mindketten közvetlenül az elnökválasztás áprilisi első fordulójában állnak rajthoz, így 2002-höz hasonlóan több baloldali jelölt is küzd majd a konzervatív jelöltté választott Francois Fillonnal és Marine Le Pennel, a Nemzeti Front jelöltjével.

Három hónappal az elnökválasztás előtt valamennyi felmérés azt mutatja, hogy bárki nyeri is meg a baloldali előválasztást, nincs esélye bejutni a második fordulóba, és a jelenlegi helyzet szerint az államfői székbe Francois Fillon vagy Marine Le Pen ülhet.

A reformprogrammal kampányoló Manuel Vallstól balra álló bármelyik miniszter győzelme viszont lehetőséget adhat az elnökválasztás első fordulójában jelenleg harmadik helyre jelzett, de hétről hétre egyre népszerűbb Emmanuel Macronnak arra, hogy maga mögé állítsa Manuel Valls táborát, s behozza lemaradását Francois Fillonhoz és a tőle jobbra álló Marine Le Penhez képest.

A baloldali előválasztáson bármely választásra jogosult francia állampolgár részt vehet, amennyiben aláír egy nyilatkozatot arról, hogy osztja a baloldali értékeket, és befizet a szocialisták pártkasszájába 1 eurót. A Szocialista Párt 7500 választókerületet jelölt ki országszerte és jelentős részvételben reménykedik a jobboldal novemberi előválasztásához hasonlóan, amelyen 4,7 millióan vettek részt.

Az elnökválasztás első fordulóját 2017. április 23-án, a másodikat május 7-én rendezik meg Franciaországban.