Bakondi György: változhat az Egyesült Államok migrációs politikája

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint Donald Trump hivatalba lépésével megváltozhat az Egyesült Államok eddig vallott migrációs politikája. Bakondi György az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy Magyarország egy, a korábbiakhoz képest is nagyobb menekülthullámra készül fel.

Donald Trump a The Timesnak adott interjújában a német kormány menekültpolitikájáról azt mondta: "nagyon katasztrofális volt" Merkel döntése az illegális bevándorlók korlátlan befogadásáról. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója emlékeztetett arra, a pénteken hivatalba lépett elnök már korábban is utalt arra, hogy Berlint tartja Európa hangjának, azaz az unió politikája alakítójának.

„Az Egyesült Államok politikai, a nagykövetségeinek, diplomatáinak, civil szervezetekkel való kapcsolatrendszerének, titkosszolgálatainak tevékenysége, azok állami irányultságának befolyásoltsága és netán finanszírozása is valószínűleg megváltozhat.”

Bakondi György a szíriai helyzet tartós rendezését az oroszok és az amerikaik megállapodásától tette függővé.

„Hogy kik finanszírozhatnak? - Ez is egy nagy kérdés. Minden bizonnyal egy tartós béke kereteinek kialakulása után talán ezek az arab országok is jobban finanszíroznák ezt a kérdést, bár az látható, hogy valamilyen ok miatt a migránsok mégiscsak Európába menekültek, nem Szaúd-Arábiába vagy Kuvaitba.”

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt arról is, hogy az Európai Unió és a Törökország közötti egyesség mindkét oldalról gyengül.

„Magabiztosan azt kijelenteni, hogy Törökország és az Európai Unió kapcsolatai hosszú távon stabilizálódnak és tag lesz, nem lehet, ezért akkor járunk el bölcsen, ha egy rosszabb szcenárióra készülünk. Határőrizeti, technikai eszközökkel, létszámmal, eljárásokkal.”

Bakondi György hozzátette: Magyarország felkészült arra, hogy a korábbiakhoz képest is több migráns érkezhet a déli határhoz. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az ukrán és a román határ megerősítésére jelenleg nincs szükség, azonban a déli szakaszon új, az eddiginél magasabb, erősebb kerítés épül. Bakondi György jelezte, a kormány szigorítja az idegenrendészeti őrizet is.

Új migrációs útvonalak vannak kialakulóban

– mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

„Az egyik a Macedóniából Albánián, Montenegrón, Koszovón keresztül vezető kisegítő útvonal. Nem említem az Afrikából Olaszországba tartót, de van egy, ami érdekes módon Belorussziából Litvániába és Lengyelországba vezet.”

Bakondi György szerint az ukrán és a román határ megerősítésére jelenleg nincs szükség. Azonban a déli szakaszon új, az eddiginél magasabb, erősebb kerítés épül.

„Az első rendszernél az elektronikus és jelző, -érzékelőrendszer épül, mellette kiépült egy úthálózat. Nem autópálya, de minden időjárásban jól járható út, amelynek az a célja, hogy gyorsan odaérjenek a járőrök az érzékelt határsértéshez. Az út túlsó oldalán épül egy második kerítéssor, amelyik erősebb lesz, mint az első. Ha az elsőn át is tud haladni, ezen sokkal körülményesebb lenne, így nagy az esélye, hogy sikertelen lesz és a rendőrök el tudják fogni.”

A kormány szigorítja majd az idegenrendészeti őrizetet is

- mondta Bakondi György.

„Tavaly például 438-an kaptak politikai menedékjogot Magyarországon, de nagyon sok, több mint 4700 döntésben elutasító döntés született, mert semmilyen szempontból nem felel meg a politikai menekültté nyilvánítás feltételeinek. Ezek az emberek ezt a közigazgatási határozatot bíróság előtt megtámadják. Természetesen nem várják meg a tárgyalást, elutaznak. Magyarország azt szeretné, hogy se Magyarországon, se Európában kontroll nélkül ne kószáljanak emberek, veszélyeztetve a közbiztonságot vagy a nemzet biztonságát.”

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta, hogy a nemrégiben esküt tett határvadászok közül az első 500 heteken belül szolgálatba állhat. Ezzel párhuzamosan csökkenhet a határhoz vezényelt rendőri létszám, ők visszamennek majd eredeti állomáshelyükre.