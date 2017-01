A Fehér Ház szóvivője szerint a mexikói árukra kivetendő importadó még csak ötlet

A szóvivő a kora délutáni órákban - a republikánus törvényhozók philadelphiai tanácskozásáról visszatérőben, az elnöki különgépen - azt mondta újságíróknak, hogy Donald Trump a mexikói árukra 20 százalékos importvám kivetésére készül, akár átfogó adóreform keretében is. Hozzátette: az ebből befolyó adóból - és nem az amerikai adófizetők pénzéből - lehet finanszírozni majd a mexikói határon épülő falat.

Csütörtökön este azonban a szóvivő visszakozott, s azt mondta újságíróknak: nem kidolgozott javaslatról van szó, az importvám csak egyike a szóba került lehetőségeknek az építkezés forrásainak megteremtéséhez.

"Felmerültek kérdések, hogy az elnök hogyan kívánja finanszírozni az építkezést, és az egyik ötlet, amellyel Ryan házelnök és mások rukkoltak elő, hogy ezt átfogó adóreform keretében is meg lehetne oldani, benne olyan országokra kivetendő importadóval, amelyekkel nagyarányú kereskedelmi deficitünk van" - fogalmazott Sean Spicer. Hozzátette: ezzel is csak azt akarta érzékeltetni, hogy a fal felépítéséhez nem olyan nehéz előteremteni a pénzt, mint ahogyan azt egyesek sugalmazzák. A szóvivő fontosnak tartotta még leszögezni azt is, hogy ha lenne importadó, az lehetne akár 18, vagy 5 százalékos is, de lehet más megoldást is találni.

Az ötlet egyébként, hogy átfogó adóreformhoz "igazítsanak" importadót, amelyet más országokra is kiterjesztenének, s amelyből finanszíroznák a falépítést kongresszusi republikánus politikusoktól származik, és - sajtóinformációk szerint - Paul Ryan házelnök zárt ajtók mögött győzködte róla Donald Trumpot. Az elnök először el is vetette, mondván, hogy ez túlságosan komplikált konstrukció lenne, de aztán azt közölte, hogy megfontolja.

Közben nagy amerikai importcégek és áruházláncolatok is - köztük például a Walmart vagy a Target - közölték: ha importadóval sújtanak termékeket, akkor ezt áremelés formájában áthárítják a vevőkre.