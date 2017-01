Elképesztő fordulatok a brit külpolitikában

Theresa May brit miniszterelnök péntek délután, első külföldi vezető politikusként tárgyalt Washingtonban Donald Trump új amerikai elnökkel. Előző nap May Philadelphiában, a Republikánus Párt konferenciáján rendkívül fontos beszédet mondott. Részletezte nemcsak a Brexit kérdéseit, hanem London új külpolitikáját is, említve a brit kormánynak a kelet-európai térségre vonatkozó elképzeléseit.