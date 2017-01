Már a Fehér Házban van Trump első külföldi vendége

A Brexit, a brit-amerikai kapcsolatok, a NATO és Európa jövője szinte biztosan téma lesz Donald Trump amerikai elnök és első külföldi vendége, Theresa May brit miniszterelnök pénteki megbeszélésén. Legalábbis a korábbi nyilatkozatokból ez tűnik ki. A londoni kormány vezetője az elmúlt napokban számtalan brit médiumnak nyilatkozott a találkozóról, illetve Trump korábbi, a nőkkel kapcsolatos nem túl hízelgő kijelentéseiről.

A megbeszélések politikai részéről a BBC-nek azt mondta, a találkozó egyik célja, hogy megerősítse a két ország közötti – sok évtizedes – különleges kapcsolatokat. A kormányfő korábban a Financial Times című londoni üzleti napilapnak nyilatkozva alig burkoltan utalt arra, hogy washingtoni látogatásán óva inti majd az amerikai elnököt az európai egység meggyengítésére tett kíséreltektől. Anthony Gardner, az Egyesült Államok távozó EU-nagykövete is megerősítette azt a sajtóhírt, miszerint Trump stábjának magas rangú illetékesei azt kérdezgetik EU-tisztségviselőktől, hogy Nagy-Britannia után melyik ország távozik legközelebb az unióból. A megbeszélésen minden várhatóan szó lesz a NATO európai szerepvállalásáról is. Erről a brit kormányfő azt mondta, "bízom abban, hogy az Egyesült Államok felismeri, milyen fontos az európai együttműködés a kollektív védelem és a közös biztonság szempontjából." Az elmúlt napokban kiderült, várhatóan a nyáron II. Erzsébet királynő meghívására az Egyesült Királyságba érkezik állami látogatásra Donald Trump – a hírt Theresa May is megerősítette egyik interjújában.

„Azt hiszem a nők társadalmi szerepével kapcsolatban nem lehet annál egyértelműbb üzenetet küldenie az elnöknek, hogy első külföldi vendége a Fehér Házban egy női miniszterelnök, az Egyesült Királyság női miniszterelnöke, akivel közvetlenül tárgyal a közös érdekeinkről” - mondta May a Sky Newsnak nyilatkozva. A Washington Post a látogatással foglalkozó cikkében kiemeli, a brit kormányfő igyekezete, hogy mielőbb bejusson a Fehér házba valószínűleg annak tudható be, hogy a szigetországnak az uniós közös piac elhagyása miatt elemi érdeke lesz, hogy az Egyesült Államokkal kereskedelmi megállapodást kössön. Minden bizonnyal már most szó lesz erről a kérdésről is.

A délelőtti találkozó után a két állami vezető sajtótájékoztatót tart, majd Trump munkaebéden látja vendégül Theresa May brit kormányfőt.