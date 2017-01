Totális káoszt okozott Trump rendelete

A heves hétvégi tiltakozások és bírói beavatkozások után is kitart a bejelentett beutazási korlátozások mellett Donald Trump. Az amerikai elnök rendeletét, amely hét muzulmán többségű országból korlátozza a beutazást, a hétvégén vezették be – kaotikus körülmények között.

A Trump-kormányzat azt üzente, nem enged és továbbra is hosszabb-rövidebb ideig megtiltja, hogy Iránból, Irakból, Szíriából érkező és négy másik muzulmán többségű ország állampolgárai - még a menekültek is, – beléphessenek az Egyesült Államokba.

Amerikai bíróságok több szövetségi államban is megtámadták az elnöki ukázt és bizonyos engedményeket rendeltek el, de azzal vádolják a reptéri hatóságokat, hogy azokat nem alkalmazzák.

16 szövetségi állam igazságügyminiszterei közös nyilatkozatban mondták azt, hogy „minden lehetséges eszközzel harcolnak majd az alkotmányellenes rendelet” visszavonásáért.

A megállított utasok között volt például egy iraki férfi, aki az amerikai hadseregnek dolgozott Irakban. Kettős állampolgárokat, akik a tiltó listán szereplő hét állam útlevelével is rendelkeznek, hosszas kihallgatásoknak vetettek alá – így amerikai bevándorlási tisztek amerikaiakat faggattak politikai nézeteikről és átnézték közösségi média posztjaikat.

A sokakat sokkoló hétvégi lépések nyomán először még a legális amerikai vízummal vagy lakhatásra és munkára jogosító zöldkártyával rendelkező külföldieket is ki akarták tiltani. Több külföldi reptéren – köztük muzulmán országokban, például Egyiptomban - nem engedtek felszállni embereket az Egyesült Államokba tartó gépekre.

Trump vasárnap arra utalt, hogy nem hátrál meg és hogy „akkor adnak majd ki vízumokat, amikor bevezetik a leghatékonyabb biztonsági intézkedéseket”. Egyúttal tagadta, hogy általában, minden muszlimra kitalált tilalomról lenne szó. A polarizálttá vált vitában bírálói viszont épp erről kezdtek el beszélni.

A rendelet pénteki aláírásakor már a repülőkön utazó érintett utasokat először őrizetbe vették, de a hétvége folyamán szövetségi bírók kimondták, hogy őket már nem lehet korlátozni a belépésben.

Szombaton és vasárnap több amerikai város repterén is zajlottak tüntetések – a New York-i Kennedy reptéren rövid sztrájkot tartottak a taxisok – akik közül sokan afgán vagy iráni származásúak. Tüntetések voltak a washingtoni Fehér Háznál és a New York-i Trump toronynál is.

Az összes menekültre vonatkozó tilalom mellett az iráni, iraki, líbiai, szomáliai, szudáni, szíriai és jemeni állampolgároknak tiltották meg 90 napra az Amerikába történő belépést, vagy azt, hogy vízumot kaphassanak.

Aggasztó módon a korlátozás a kettős állampolgárokat is érinti. Amiről kevesebb szó esik az az, hogy egy, a kettős állampolgárok életét megnehezítő rendelkezést még az Obama-kormányzat idején szavazott meg a Kongresszus és az elnök nem emelt vétót. Sok esetben olyan amerikaiakról van szó, akik egyik szülőjük révén „örököltek” külföldi állampolgárságot.