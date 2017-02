Bevezették a brit üzletekben a fejadagot

Több brit áruházlánc is korlátozást vezetett be a boltjaiban: a zöldségfélékből csak meghatározott mennyiséget vásárolhatnak a vevők, mert fogytán vannak a készletek, és a rossz időjárás miatt nem is érkezik elegendő utánpótlás Dél-Európából.

A kedvezőtlen spanyolországi időjárásra hivatkozva a Tesco nagy-britanniai üzleteiben az Iceberg salátából egy vevő legfeljebb hármat vehet, a Morrisonsnál két saláta a maximális "fejadag", brokkoliból pedig hármat lehet vásárolni. Más láncoknál egyelőre csak az árak emelkednek meredeken, a saláta ára legalább a háromszorosára emelkedett.

Már a kormányfő, Theresa May szóvivője is megszólalt a kérdésben, jelezve, hogy tudnak a problémáról, és az élelmiszer-ipari tárca már figyeli is a helyzetet. A pánik mindenesetre elkezdődött, sosem szoktak ezekből a zöldségekből tömegével vásárolni, most viszont mindenki vinné, hogy híre ment a hiánynak.

Fotó: Twitter

A problémát az okozza, hogy Dél-Európában is igen télies lett az időjárás, sokszor esett a hó is, máskor pedig viharok jelentettek gondot a termelőknek, és emiatt lett hiánycikk az importra szoruló Nagy-Britanniában. Sőt mivel a téli szezonban a friss zöldségek nyolcvan százaléka Spanyolországból érkezik az Európai Unióban, így máshol is gondot okozhat.