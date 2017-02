EU-kritikus üzletember lehet Amerika brüsszeli nagykövete

A 64 éves philadelphiai üzletember még vasárnap adott interjút a BBC-nek, ám az amerikai sajtóban csak most figyeltek fel rá, és csütörtökön este már az amerikai közszolgálati rádió (NPR) vezető híre volt a véleménye.

Ted Malloch erőteljesen és nyilvánosan támogatta a Brexitet, az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból, és mindig erősen kritikus volt az Európai Unióval, bírálva például Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét. A BBC munkatársa meg is kérdezte tőle, hogy vajon akkor miért is menne Brüsszelbe, mire Malloch azt válaszolta: "már korábban is töltöttem be diplomáciai megbízatást, és akkor segítettem a Szovjetuniót bedönteni. Talán most van itt egy másik unió is, amely némi idomításra szorul".

Az interjúban Malloch beszélt arról is, hogy Donald Trump nem nagy híve az Európai Uniónak, ő maga az EU-t nemzetek feletti és nem megválasztott szervezetnek tartja, Jean-Claude Junckerről pedig, aki 1995 és 2013 között Luxemburg kormányfője volt, azt mondta: "azt hiszem, Luxemburgban valami kisvárosnak volt megfelelő polgármestere, talán most már vissza kellene mennie és újból ezzel kellene foglalkoznia".

A Fehér Ház, vagy Donald Trump környezete egyelőre nem kommentálta az elhangzottakat, s a külügyminisztérium sem jelezte, hogy Malloch tényleg nagykövetjelölt-e.

Brüsszelben viszont nagy visszhangot keltettek Malloch kijelentései. Az Európai Parlament legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt képviselőcsoportja, valamint a liberálisok frakciója nevében Manfred Weber és Guy Verhofstadt frakcióvezető levelet írt Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének és Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének, melyben arra kérik a két uniós intézmény vezetőjét, hogy ha Washington Mallochot jelöli nagykövetnek, utasítsák el a kinevezését, ne fogadják el az akkreditációját.

Weber és Verhofstadt szerint Malloch nyilvános kijelentéseiben az EU szétveréséről és az euró kimúlásáról beszélt, ami "botrányos rosszindulatról" tanúskodnak, és súlyosan alááshatja a transzatlanti kapcsolatokat, amelyek az elmúlt hetven évben hozzájárultak a kontinens békéjéhez, stabilitásához és jólétéhez, és ez sérti az Európai Uniót.

"Erős meggyőződésünk, hogy nem akkreditálható az EU-nál hivatalos képviselőként olyan ember, aki azt tekinti feladatának, hogy szétzilálja és lerombolja az Európai Uniót" - szögezi le levelében a két frakcióvezető.