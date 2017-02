Illyés Zoltán: "Semmi esélye a bizalmatlansági indítványnak"

Illyés Zoltán úgy látja, alábbhagyni látszik a lendület, de óvatosan kell ezt is érteni, hiszen egyrészt hétvégén szoktak lenni a legnagyobb tüntetések. A mostani hullámnál mindig vasárnapra hirdették a legnagyobb megmozdulásokat. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa hozzátette, másrészt vissza is vonta a kormány a vitatott rendeletet. A parlamentbe beterjesztették a közkegyelmi törvénytervezetet és a büntetőtörvénykönyv módosításáról sem tettek le végleg, tehát az indulatok még felcsaphatnak.

„Semmi esélye nincs a bizalmatlansági indítványnak”

- jelentette ki Illyés Zoltán.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa ezt több okkal is magyarázta: az egyik, hogy Romániának még nincs elfogadott költségvetése 2017-re. Minden párt arra vár, hogy elfogadják a módosító indítványaikat. A kormánynak kényelmes többsége van; a két pártnak együtt 54 százalékos többsége van, amihez adódik a nemzeti kisebbségi frakció 17 tagja, így már 58 százalékos a többség és az RMDSZ sem döntötte még el, hogy megszavazza vagy nem a bizalmatlansági indítványt.

„Nem történhet olyan váratlan esemény, ami azt eredményezné, hogy ez a kormány most megbukhat.”

A szociáldemokrata párt a tüntetések inspirálóiként különböző szereplőkre mutogat, de Illyés Zoltán szerint ezek nem jogosak és inkább a demonstrációk hiteltelenítését és elsősorban a párt saját szavazótáborának stabilitását célozzák. Abban a körben elképzelhető, hogy hihetőek ezek a forgatókönyvek. Közvetlenül külföldi kormányt ugyan nem vádoltak meg, de a nemrég zajló választási kampányban a szociáldemokraták olyan hangokat engedtek meg maguknak, mint hogy: ne engedjük, hogy külföldi kancelláriákról kormányozzák az országot, és nem csak jegyzetelni járunk majd a nagykövetségekre. Ezek leginkább az Egyesült Államok felé irányultak, jelezve, hogy túlságosan beavatkozik a romániai belpolitikába – tette hozzá a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa.

„Ezt a hangulatot, ha nem is a szociáldemokraták, de a hozzájuk közel álló külpolitikusok megpróbálják kihasználni, most is ezeknek a túlrezgéseknek vagyunk tanúi. A szociáldemokraták elnöke már rendszeresen Soros Györgyöt véli felfedezni a tüntetések hátterében” - mondta Illyés Zoltán.