Durvul a tél az Egyesült Államok több részén

Az idei tél legnagyobb hóviharai pusztítanak az Egyesült Államok északkeleti partvidékén, de riasztás van az északnyugati szövetségi államokban is.

Philadelphiától New Yorkon át Bostonig vastag hótakaró borítja az északkeleti országrészeket, hóviharok tombolnak Pennsylvaniában, Connecticut államban, Rhode Islanden, Massachusettsben, New Hampshire-ben és Maine államban. Sok helyütt 25-30 centiméteres a hó, balesetek és leszakadt vezetékek jelzik a viharzóna mozgását.

A kis- és nagyvárosokban - köztük Philadelphiában, New Yorkban és Bostonban is - az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el, több állam kormányzati hivatalaiban arra kérték a munkatársakat, hogy csak azok menjenek be a munkahelyükre, akiknek okvetlenül szükséges, és a térség légikikötőiben több mint 3500 repülőjáratot töröltek.

A hóviharok sűrű köddel és erős széllel párosulnak, megemelkedett a folyók vízszintje, a tengerparti vidékeken pedig jelentősen megemelkedett a tengerszint is.

A viharoknak eddig egy halálos áldozatuk van: New York városában, Manhattanben egy férfi éppen a havat söpörte el a boltja előtt, amikor megcsúszott és belezuhant az ablaküvegbe.

Viharriadó van érvényben az Egyesült Államok északi, északnyugati államaiban - Washingtonban, Montanában, Idahóban és Wyomingban - is.

Miközben északkeleten és északnyugaton a hóval és a téli viharokkal küszködnek, a déli Louisiana államban megkezdődött a tornádók okozta pusztítás nyomainak eltakarítása, a károk felmérése és a helyreállítás. Louisianában kedden hét tornádó csapott le, elsősorban New Orleans környékén, s John Bel Edwards kormányzó szükségállapotot rendelt el a természeti katasztrófa sújtotta térségben. A forgószelek halálos áldozatot nem követeltek, de legalább negyven ember megsérült.