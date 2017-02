Amerika türelmetlen, azt akarja, hogy fizessenek a NATO-tagállamok

Amennyiben a NATO tagállamok el akarják kerülni a szövetség tevékenységéhez nyújtott amerikai hozzájárulás "mérséklését", teljesíteniük kell a védelmi kiadásaik növelésére vonatkozó vállalásaikat – mondta James Mattis új amerikai védelmi miniszter a szervezet tárcavezetőinek brüsszeli tanácskozásán. A beszámolók szerint a washingtoni miniszter azt nem fejtette ki, hogy a mérséklés alatt mit ért, azonban sajtótájékoztatóján arról biztosított mindenkit, az Egyesült Államok, és annak vezetője elkötelezett a NATO fenntartása mellett.

„Trump elnök kijelentette, hogy erősen támogatja a NATO-t. A szövetség továbbra is a transzatlanti kapcsolatok alapköve az Egyesült Államok és szövetségesei számára, és alapvető fontosságú mindkét félnek” - mondta Mattis, jelezve, a szövetség – mint eddig – most is folyamatos átalakuláson megy át, amit azt tesz szükségessé, hogy alkalmazkodnia kell a változó körülményekhez. Lehet, hogy ez most egy kicsit felgyorsult, de kezelni tudjuk a helyzetet – mondta.

„Ahogy egy európai védelmi miniszter nagyon jól megfogalmazta,

méltányolható elvárás, hogy mindazok számára, akik a világ legjobb védelmi rendszerének haszonélvezői, kivegyék a részüket a szükséges források biztosításából,

a saját biztonságuk szavatolása érdekében” - folytatta James Mattis, aki az ülésen azt kérte, a szövetség az év végéig fogadjon el egy pontos menetrendet, amelyben meghatározza, a tagországoknak mikorra kell teljesíteniük a kiadások emelésére tett vállalásaikat. Vagyis mikorra kell elérniük a hazai össztermék 2 százalékának megfelelő katonai büdzsét.

"Az amerikai adófizetők nem tudnak továbbra is aránytalanul nagy részt vállalni a nyugati értékek védelméből.

Nem várható el, hogy az amerikaiak jobban törődjenek az Önök gyermekeinek biztonságával, mint azt Önök teszik"

– tette hozzá az amerikai védelmi miniszter.

Beszámolók szerint James Mattis úgy fogalmazott, azért is sürgető a kiadások igazságosabb elosztása, mert az amerikai kongresszus "nem fogja tovább tűrni az egyenlőtlen tehermegosztást". Az elemzések szerint az Egyesült Államok jelenleg több pénzt fordít katonai kiadásokra, mint a NATO többi 27 tagállama együttvéve.