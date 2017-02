Meglepetés Franciaországban

A két hónap múlva esedékes francia elnökválasztás jelöltjeinek esélyeit mérő két friss felmérés is azt jelezte péntek délután, hogy a családja állítólagos fiktív parlamenti állásai miatt botrányba keveredett és két hét alatt a favorit helyről a harmadik helyre csúszott Francois Fillon konzervatív jelölt mostanra felzárkózott a centrista Emmanuel Macron mellé a második helyre az első fordulóban.

Az első helyen továbbra is Marine Le Pen áll, de Marcon és Fillon is legyőzné a radikális jobboldali Nemzeti Front elnökét a második fordulóban, ha most tartanák az elnökválasztást.

Az Ifop közvélemény-kutató intézetnek február 14. és 17. között 1399 francia választópolgár megkérdezésével készült felmérése szerint Le Pen a szavazatok 26 százalékára számíthat az első fordulóban, Fillon és Macron pedig 18,5 százalékra.

Az Opinionway február 14. és 16. között 1605 francia választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérése is hasonló tendenciát mutat: Fillon és Macron 20 százalékon áll az első fordulóban, a 26 százalékra jelzett Marine Le Pen mögött.

Mindkét felmérés szerint a Nemzeti Front elnöke kikapna a második fordulóban, az Opinionway szerint Macront 60, Fillont 57 százalékkal választanák a francia államfőnek Le Pennel szemben, az Ipsosnál Macron 62, Fillon pedig 56 százalékkal győzne.