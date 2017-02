The Wall Street Journal: nem egységes Oroszország megítélése

A The Wall Street Journal szerint a keddi ENSZ-tanácskozáson nézetkülönbségek mutatkoztak Oroszország megítélésében, a lap idézte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is, akivel interjút készített.

A lap alcímében kiemelte, az ENSZ Biztonsági Tanácsában rendezett egynapos tanácskozáson Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet "azt mondta a diplomatáknak, hogy az Egyesült Államok nem hajol meg kulcsfontosságú kérdésekben csak azért, hogy felmelegedjenek az amerikai-orosz kapcsolatok".

Az európai békéről és biztonságról rendezett konferencián - írta a lap - egyes nyugati diplomaták Oroszországot Ukrajna miatt "a legnagyobb destabilizáló tényezőnek" nevezték Európában. A lap leszögezte: ezenközben egyes közép-európai országok azt állították, hogy az európai aggodalmakra az egyetlen megoldás az Egyesült Államok és Oroszország közötti szorosabb kapcsolat.

A The Wall Street Journal szerint az amerikai nagykövet "középutas" álláspontot hangoztatott, amikor kifejtette, hogy "a Trump-kormányzat elkötelezett marad a NATO iránt", és az Egyesült Államok jobb viszonyt akar Oroszországgal, de ez nem veszélyeztetheti álláspontját Ukrajna szuverenitásának támogatására, és nem tántoríthatja el Washingtont attól, hogy politikai nézetkülönbségeik ellenére is támogassa régi szövetségesét, az Európai Uniót.

Ezzel összefüggésben a The Wall Street Journal megszólaltatta Szijjártó Pétert is. Az interjúból a szerző azt idézte, hogy a magyar külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: Magyarország maradéktalanul támogatja az Egyesült Államok és Oroszország közötti szorosabb diplomáciai kapcsolatokat, mert azok a kihívások, amelyekkel Európának szembe kell néznie, túlságosan is robusztusak ahhoz, hogy egy megosztott Európai Unió önmagában megbirkózzon velük. A lap ezután hozzátette: "Magyarország NATO-tag, de az elmúlt években közelebb sodródott Oroszországhoz".

"Az Egyesült Államok és Oroszország nélkül nem lehetséges megoldást találni Közép-Európa problémáira" - idézte a lap Szijjártó Pétert, akiről azt írta, "derűlátó, hogy Magyarországnak jobb kapcsolatai lesznek a Trump-adminisztrációval, mert a hatalmon lévő konzervatív párt (Magyarországon) osztja Trump sok nézetét a migrációról és a saját érdeket előtérbe helyező politikáról".

A The Wall Street Journal megjegyezte, hogy az európai biztonsági kihívások nem korlátozódnak Oroszországra, hiszen a kontinens migrációs válsággal és az Iszlám Állam nevű terrorszervezet támadásaival is kénytelen szembenézni.