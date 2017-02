Menekülnek Londonból a külföldi dolgozók

Nemcsak a kivándorlás ugrott meg jelentősen, hanem kevesebb bevándorló érkezik a szigetországba, mint korábban. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a kivándorlók haza is jönnek Magyarországra, sokan inkább egy másik EU-s országot választanak - írta a Pénzcentrum.

Theresa May, brit miniszterelnök úgy dönthet, hogy már az elszakadási kérelem benyújtásakor vízumkényszert vezethetnek be az EU nem brit lakosainak, ez pedig akár heteken belül is bekövetkezhet. Persze a vízumkényszer azonnali bevezetésébe az EU-nak is lehet beleszólása, azonban előbb-utóbb egyébként is megszűnik a szabad bevándorlás az Egyesült Királyságba (elvileg a kérelem benyújtása után két évvel történik meg a hivatalos kiválás).

Mostanra az Egyesült Királyság bevándorló/kivándorló aránya 1,85-re csökkent, míg korábban több mint kétszer annyian érkeztek az országba, mint amennyien távoztak onnan.