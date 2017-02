Ők ölték meg Kim Dzsong Namot - halálbüntetés vár rájuk

Mohamed Apandi Ali malajziai főügyész bejelentette, hivatalosan is megvádolják a két nőt, és halálbüntetésre számíthatnak. A gyanú szerint a két nő helyezte el Kim Dzsong Nam arcát a halálos vegyi anyagot a Kuala Lumpur-i repülőtéren - írja a BBC. Például ezen a videón jól látszik az eset.

A két nő, a vietnami Doan Thi Huong és az indonéz Siti Aisyah mellett még további nyolc gyanúsítottja van az ügynek, köztük az észak-koreai nagykövetség egyik vezető diplomatája és az állami légitársaság egyik munkatársa.

A két elkövetőről kevés információ vált nyilvánossá azon kívül, hogy korán elhagyták hazájukat, és Malajziában telepedtek le. A 28 éves Huong a malajziai hatóságok szerint egy szórakoztatóipari egység alkalmazottja, míg a 25 éves Siti egy szálloda masszázsrészlegén dolgozott.

Huong a Facebook-oldalán rendszeresen posztol szelfiket, és állítólag hazája zenei tehetségkutatóján is elindult. A szülei azt állítják, 17 éves korában elköltözött otthonról, hogy a fővárosban tanuljon, és azóta ritkán látogatott haza, most meg is lepődtek, amikor megtudták, hogy Malajziában él.

Siti Aisyah azt mondta az indonéz nagykövetség tagjainak, hogy 90 dollárnak megfelelő összegért vállalta, hogy babaolajjal bekeni a kiszemelt férfi arcát, és így bekerül egy rejtett kamerás televízió-műsorba, de fogalma sem volt arról, hogy idegmérget adtak neki. A nő a gyilkosság előtti estén a születésnapját ünnepelte a barátaival, és az ott készült videofelvételek tanúsága szerint arról beszélgetett a barátaival, hogy hamarosan az internet sztárja lesz.