Egész hegyodalakat vásárolva érkeznek az arabok

A gyönyörű, de a boszniai háborúban szétvert állam továbbra sem tud erőre kapni. A gazdasági növekedés az elmúlt években nem érte el a három százalékot, a regisztrált munkanélküliek aránya 40 százalék felett jár, a fiatalok foglalkoztatottsága pedig még ennél is problémásabb. Ám ezek a gazdasági adatok nem érdeklik azokat az arab országokból érkezőket, akik egyre gyakrabban keresik meg az ingatlanjaikat áruló helyieket.

Az öböl menti államokból jóval szabadabban lehet beutazni Boszniába, mint néhány évvel ezelőtt, ezért sokan élnek is a lehetőséggel. A nem hivatalos becslések szerint 50-60 ezer turista is érkezik egy évben az arab országokból Boszniába, és sokan nem csak látogatóba jönnek.

A balkáni sajtó az elmúlt hónapokban sorra számolt be - elsősorban a bosnyák-horvát föderáció területét érintő - tömeges ingatlanvásárlásról, és azt figyelték meg, hogy egyre több az arab vevő. És nem tétlenkednek: a Travnikhoz közeli Vlasic-hegységben egy 150 ezer négyzetméternyi földterületet vettek meg egy helyi lakos szerint, és 20 épületet már fel is húztak. Most éttermet építenek melléjük.

Az árak is emelkedni kezdtek: ma már 20 ezer eurót, vagyis több mint hatmillió forintot kap itt az eladó ezer négyzetméterért. Tudósítottak új vásárlókról Szarajevó környékéről is, ahol szintén emelkednek az árak.

Az ingatlanügyletek háttere azonban nem feltétlenül tiszta, és mindez szemet szúrt a boszniai hatóságoknak is. Átfogó vizsgálatuk a 691 vizsgált cég közül 499 fiktív vállalkozást talált, ráadásul 1700-nál is több földhivatali bejegyzést azonosítottak az ügyletekkel kapcsolatban.