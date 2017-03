Háromszáz embert tartanak gyanúsnak

Új rendeletet szignált az Egyesült Államokba történő beutazás korlátozásáról Donald Trump amerikai elnök - jelentette be hétfőn a Fehér Ház.

Trump aláírta, de nem kommentálta az új elnöki rendeletet, ami március 16-án lép életbe. Az új - a január 27-én aláírthoz képest módosított - rendelet értelmében nem hét, hanem hat országból függesztik fel átmenetileg a beutazásokat. Ezek az országok: Szíria, Irán, Líbia, Szudán Szomália és Jemen, miközben feloldották e korlátozást Irakkal kapcsolatban. Irak ugyanis garanciákat adott Washingtonnak arra, hogy amerikai vízumot kérő állampolgárairól további részletes információkat szolgáltat az Egyesült Államoknak.

Az új elnöki rendelet szerint a menekültek befogadásának felfüggesztése maximum 120 napra szól, s a már érvényes vízummal és zöldkártyával rendelkezők változatlanul beléphetnek az Egyesült Államokba, vagyis ezeket a korábban visszavont vízumokat továbbra is érvényesnek tekintik.

Törölték azt a korábbi passzust, mely szerint a muszlim országokból menekülni kényszerülő keresztények előnyt élveznek az Egyesült Államokba történő beutazásnál. Rendezi a rendelet a kettős állampolgárok beutazását is. A belépések felfüggesztésének ideje alatt az amerikai illetékesek kidolgozzák a határon történő ellenőrzések új, szigorúbb rendszerét.

Rex Tillerson külügyminiszter a sajtónak tett rövid nyilatkozatában azt hangsúlyozta: e "létfontosságú döntéssel" a Fehér Ház "megvédi a nemzetet attól, hogy külföldi terroristák lépjenek az Egyesült Államokba". Az amerikai diplomácia irányítója leszögezte azt is, hogy az új elnöki rendelet nemcsak az Egyesült Államok, hanem szövetségesei biztonságát is védi. Egyúttal elmondta azt is, hogy Irakot a Bagdaddal folytatott hosszas és intenzív egyeztetés után vették le a listáról.

John Kelly belbiztonsági miniszter szerint az Egyesült Államoknak nincs más lehetősége, mint a beutazások szigorítása, Jeff Sessions igazságügyi miniszter pedig leszögezte, hogy a nemzet biztonságát nem szabad veszélyeztetni. A Sessions hozzátette: az új elnöki rendelet szerinte - az elsőhöz hasonlóan - ugyancsak jogszerű. Az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU) nevű baloldali civil szervezet közleményben szögezte le, hogy véleménye szerint az új elnöki rendelet is muzulmánellenes.

Az elnöki rendelettel csaknem egyidejűleg hozta nyilvánosságra a belbiztonsági minisztérium, hogy jelenleg körülbelül háromszáz embert vizsgál a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) terrorelhárító részlege. Valamennyien korábban, az Obama elnök által meghirdetett menekültprogram keretében érkeztek az Egyesült Államokba.