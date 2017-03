Hogy lehet, hogy nem mindenütt büntetik a nemi erőszakot?

A rossz törvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy a világban járványszerűen terjednek az erőszakos szexuális bűncselekmények - állapítják meg hétfőn közzétett jelentésükben jogi szakértők.

Az Equality Now (Egyenlőséget Most) nevű jogvédő szervezet által ismertetett jelentés 73 ország jogi szabályozását tekinti át, s arra jut, hogy a szexuális erőszaktevők legalább kilenc országban megúszhatják a büntetést; Libanonban például a tettes mentesül az igazságszolgáltatás alól, ha feleségül veszi áldozatát, Indiában pedig a házasságon belüli nemi erőszakot elnézi a törvény. Bahreinben, Irakban, a Fülöp-szigeteken, Tádzsikisztánban és Tunéziában is megúszható a nemi erőszak házasság útján.

A dokumentum szerint 10 országban legális a házasságon belüli nemi erőszak, például Ghánában, Lesothóban, Ománban, Szingapúrban és Srí Lankán. Négy országban a nemi erőszak a "házasságon" belül akkor is megengedett, ha a "feleség" még gyerek, és a frigy törvénytelen.

Antonia Kirkland, az Equality Now jogi egyenlőségi programjának vezetője elmondta: az a céljuk, hogy a kormányok felülvizsgálják a rossz törvényeket, elsősorban azért, hogy megakadályozzák a szexuális bűncselekményeket, másodsorban pedig azért, hogy az igazságszolgáltatás elérhető legyen az áldozatoknak.

"Felszólítjuk a kormányokat, hogy nézzék át alaposan a törvényeiket, és győződjenek meg arról, hogy valóban képesek megvédeni a nőket" - húzta alá Kirkland.

Az ENSZ adatai szerint a világon minden harmadik nő szexuális vagy fizikai erőszak áldozata, és minden tizedik kislány nemi erőszak vagy szexuális támadás áldozatává válik.

A nemzetközi nőnap alkalmából közzétett jelentés arra is kitér, hogy egyes országokban az erőszaktevők megvásárolhatják büntetlenségüket. Felidéznek egy közelmúltbéli esetet Szomáliából, ahol fiatalok az interneten tettek közzé videót két lány megerőszakolásáról, majd úgy akarták elkerülni a börtönt, hogy tevéket ajánlottak fel büntetlenségük fejében.

A jogvédők szerint az ilyen a törvények azt az üzenetet küldik, hogy a nemi erőszak nem súlyos bűncselekmény és megúszható.

A civil szervezet azt is vizsgálta, hogy mely országokban túl nagy a bizonyítási teher, illetve hol fordul elő, hogy több tanú vallomása esetén lehet csak elítélni a nemi erőszak elkövetőit. A jelentés szerint van, ahol az áldozatot vonják felelősségre házasságon kívüli szexuális kapcsolatért, ha nem tudja bizonyítani, hogy megtámadták.