Hajtóvadászat egy kilencéves fiú gyilkosa után

A német rendőrség nagy erőkkel keresi azt a 19 éves fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy halálra késelte a szomszédjában élő kilencéves fiút, és az erről készült videofelvételt a "sötét" interneten meg is osztotta - írja a BBC.

Az internet sötét oldalának egyik felhasználója értesítette a rendőrséget. Az áldozat holttestét meg is találták az észak-rajnai Herne egyik házának a pincéjében. A rendőrség hajtóvadászatot indított a 19 éves elkövető után, de figyelmeztetést is adott ki, mert fegyver lehet nála, és a harcművészetekben is jártas.