További ezer katonát vezényelnek az Egyesült Államok a Iszlám Állam ellen

A Reuters hírügynökség névtelenséget kérő kormányzati tisztségviselőre hivatkozva közölte szerdán, hogy az Egyesült Államok tervei alapján újabb ezer amerikai katonát telepítenének Kuvaitba, akik "tartalékosként" állomásoznának mindaddig, amíg az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció meg nem kezdi a terrorszervezet elleni harc felgyorsítását a szomszédos Irakban, illetve Szíriában.

Egyelőre azonban nem világos, hogy az elképzelés élvezi-e James Mattis védelmi miniszter támogatását. Jeff Davis százados, az amerikai védelmi minisztérium szóvivője nem kívánta kommentálni az információkat.

Ugrósdy Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint a korábbi hírek alapján biztosan látszott, hogy a Trump-adminisztráció nagyobb szerepet kíván vállalni az Iszlám Állam elleni harcban.

"Nemrég írtak arról a hírekben, hogy Rakka ostrománál például a tengerészgyalogság különféle tüzérségi egységekkel megjelent és támogatják a kurdokat abban, hogy sikerüljön elfoglalni az Iszlám Állam „fővárosát”. Moszul ostrománál is voltak amerikai erők, amelyek részben azt a célt próbálták megvalósítani, hogy nehogy az ostromló erők egymásra is támadjanak az Iszlám Állam mellett, tehát ők eddig is jelen voltak. Az ezerfős csapaterősítés nem feltétlen az a szint, amit a védelmi miniszternek vagy az elnöknek jóvá kell hagynia. Az öbölben elég nagy egyébként is az amerikai katonai jelenlét, tehát Kuvaitban, Bahreinben vannak nagy amerikai bázisok, Szaud-Arábiában is, tehát hogy ott átcsoportosítják az egyik bázisról a másikra a csapatokat, az adott esetben nem is igényel magasabb szintű jóváhagyást."

A Reuters forrása szerint e katonák telepítése nagyobb lehetőségeket adna a terepen lévő amerikai katonai parancsnokoknak arra, hogy rugalmasan és gyorsan válaszolhassanak a váratlanul jelentkező kihívásokra, maguk dönthetnék el, hogy igénybe veszik-e a Kuvaitban állomásozó amerikai katonákat. Mindez elmozdulást jelent az előző elnök, Barack Obama politikájától – tette hozzá a hírügynökség.