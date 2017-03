Ugrósdy: be is fűthet az oroszoknak az USA új nagykövete

Az 57 éves, tapasztalt politikusként és gyakorlott diplomataként számon tartott John Huntsmant jelöli Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok moszkvai nagykövetének. Huntsman el is fogadta a felkérést, ám kinevezését még az amerikai szenátusnak is jóvá kell hagynia.

John Huntsman az idősebb George Bush elnöksége idején helyettes államtitkár, majd szingapúri nagykövet volt, majd 2005 és 2009 között az elsöprő többségében mormonok lakta Utah állam kormányzója. A hét gyermeket nevelő Huntsman maga is mormon vallású, s távoli rokona Mitt Romneynak, a 2012-es elnökválasztás republikánus elnökjelöltjének. Az előző amerikai elnök, Barack Obama Kínában akkreditált nagykövetnek nevezte ki.

Előélete alapján Ugrósdy Márton, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója úgy látta, hogy sem a moszkvai kapcsolatok kiépítése, sem az amerikai külpolitika prioritásainak képviselete nem fog problémát okozni Jon Huntsman-nek.

"Igazából az a nehézség, hogy nem igazán látjuk, hogy Trump mit szeretne. Az az optimizmust, ami az orosz-amerikai közeledés kapcsán sokak éreztek egy-két hónappal ezelőtt, kezd egyre inkább megalapozatlanná válni, Huntsman ebből a szempontból egy eléggé hagyományos amerikai vonalat fog vinni Moszkvában is, ami az együttműködésre koncentrál azokon a területeken, ahol erre szükség van, de ahol az amerikai érdekek úgy kívánják, be is fűthet az oroszoknak, vagy az orosz kormánynak, mert a nagykövetek szerepe ebből a szempontból nem annyira fontos."

Az amerikai-orosz kapcsolatok ugyanis elsősorban külügyminiszteri, illetve elnöki szinten dőlnek el, a nagykövet ebben leginkább közvetítő szerepet tölt be – húzta alá Ugrósdy Márton.