Feledy Botond: "Aki nincs az asztalnál, az a menün van"

Európa minden nehézség ellenére továbbra is a világ legjobb helye

- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Brüsszelben, az uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozója után.

„Tegyük világossá: a tagállamok jogai nem vonhatók el, nem akarunk visszalépni és lerombolni azt, amit eddig elértünk. A Benelux államok is készítettek a V4-ekkel párhuzamosan egy papírt, annak a gondos olvasása fölveti azt a kétséget, hogy vajon az és a beneluxok szándéka nem bizonyos dolgok visszacsinálására irányul-e. Ezt alaposan meg kell beszélni a benelux barátainkkal, lesz is egy V4-benelux csúcstalálkozó, ezt most eldöntöttük, valamikor a nyár elején, ezt még a lengyel elnökség időszakában fogjuk tető alá hozni.”

A magyar miniszterelnök szerint nem jöhet létre az a kétsebességes Európa, amit Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország szeretne.

„Nincs elsőrendű és másodrendű Európa, nincs mag és periféria. Egyáltalán ez a kétsebességes Európa a legellenszenvesebb gondolatok közé tartozik számunkra, ugyanakkor a megerősített együttműködés eszközrendszerét felhasználva azt mi nem ellenezzük, hogy egyes országok különböző ügyekben előrébb jussanak, mint mások.”

Az Európai Unió valójában utoljára a megalakulásakor volt egysebességes - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Feledy Botond külpolitikai elemző.

„Látványosan a hetvenes évektől, főleg ahogy a brit és aztán a skandináv bővítés megtörténik, nagyon sok lehetőséget adtak a tagállamoknak a különböző együttműködésekből való kimaradásra, vagy arra, hogy amikor meggondolják magukat, becsatlakozzanak.”

Feledy Botond szerint Közép-Kelet-Európa számára aggasztó jel, hogy a németek, a franciák, az olaszok és a spanyolok nyugtatgatják a többi tagállamot, amikor kétsebességes Európáról beszélnek.

„Ha nem döntéshelyzetbe kerül Közép-Európa ebben, hanem kész helyzet elé, az diplomáciai katasztrófa, aki nincs az asztalnál, az a menün van.”

A külpolitikai elemző egyébként beszédes jelnek tartja, hogy a kétsebességes Európát szorgalmazó tagállami vezetők még Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét sem hívták meg a megbeszélésükre.

Merkel-Trump találkozóból háború?

Sajtóértesülések szerint akár kereskedelmi háborúba is torkolhat Angela Merkel és Donald Trump keddi találkozója. Feledy Botond külpolitikai elemző azt mondta:

az Európai Unió és az Egyesült Államok együttműködésre van ítélve.

A Der Spiegel állítólag megszerezte a keddi amerikai-német találkozóra készített berlini álláspontot, és ebben az áll, hogy Merkel kereskedelmi háborút ígér Trumpnak, ha az amerikai elnök valóban átalakítja a külkereskedelem adóztatását.

„Hátha Merkel is el tud jönni valamivel, mint hogy fenyegetni kell egymást.”

Trump büntetne?

Feledy Botond külpolitikai elemző azt mondta: remélhetőleg nem kell fenyegetőznie a német kancellárnak, és Theresa May brit kormányfőhöz hasonlóan pozitív kicsengése lesz a Donald Trumppal való találkozójának.

„Németország elképesztően exponált az Európai Unió számára. Az egész német gazdaság azért tud ilyen exportorientáltan működni, mert van Európai Unió, az egész pénzügyi rendszerről ezt más számos szakértő elmagyarázta, miért izgalmas nekik ez az eurófelállás. Ebből a szempontból Merkeléknek óriási kockázat az unió szétesése, a németek tehát sok mindent hajlandók lesznek megtenni, hogy meg tudják tartani.

A szakértő szerint éppen ezért uniós ügyek is napirenden lesznek a Merkel-Trump tárgyaláson.

„Az Európai Unió és Amerika közötti befektetési beruházás-megállapodás a világ legnagyobb kereskedelmi övezetét hozhatja létre. Ha ezt nem tesszük meg, akkor mások fognak létrehozni kereskedelmi övezetet, amihez rosszabb esetben nekünk kell alkalmazkodni. Mondjuk, ha Peking sikeres lesz a következő évtizedben és egyéb ázsiai szövetségek szépen mennek előre és nem lesz belső feszültség Kínában, ami nem biztos, akkor saját magunkat állítjuk nehezebb helyzetbe egy versenyben. Igazából Washington és az Európai Unió együttműködésre van ítélve. Muszáj ennek a két térségnek a saját globális dominanciája miatt összefogni.”

Feledy Botond az Egyesült Államok és az unió közötti vízumkötelezettség lehetséges bevezetésével összefüggésében azt hangsúlyozta: ha Trump meg akarja büntetni Európát, akkor ez létrejöhet. Az európai határőrizet megerősítése azonban feltétel lehet.

