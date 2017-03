A legjobbak között a Liget Budapest

A tájékoztatás szerint a Best Futura Mega Project díjat a japán fejlesztés, a Kashiwa-no-ha Smart City nyerte.

Baán László szerint a budapesti Városliget megújításának előkészítésemkor az első pillanattól kezdve világszínvonalú, nemzetközileg is egyedi projekt megvalósítása volt a cél. Az elmúlt hat évben több száz szakember dolgozott ennek megvalósításán és ez az elismerés most igazolta munkájukat, a projektbe vetett hitüket. Kiemelte: a díj talán azoknak is üzen, akik eddig nem hittek a terv kiválóságában, nemzetközileg is kiemelkedő minőségében.

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes kiemelte: a cannes-i szakkiállításon sikerült megismertetniük a nemzetközi befektetői környezettel Magyarország és a főváros legkiemeltebb fejlesztéseit, amelyek az egész országnak előrelépést jelentenek majd. Magyarország tovább erősítette helyét Közép-Kelet-Európa befektetési térképén, Budapest a régió tőkebefektetési szempontból legvonzóbb városává lépett elő - emelte ki.