Turistacsoport közelében robbant az Etna - galéria és videó

Európa legmagasabb és legaktívabb vulkánjának február végi kitörésekor légiforgalmi riasztást adtak ki Szicíliában, de akkor senki sem sérült meg.

Szerda reggel is kitört, lávát lövellt a vulkán, amelyen ilyenkor is járnak turisták és velük ezúttal tudósok és újságírók is. Az egyik ilyen csoport több tagja most meg is sérült, amikor egy nagy robbanásban láva és gőz került a levegőbe. Az izzó kődarabok és a forró gőz a csoportot is elérte, nyolcan kisebb égési és horzsolásos sérüléseket szenvedtek - tudósított Twitter-csatornáján Rebecca Morelle, a BBC tudományos riportere.

Mount Etna erupts injuring eight people including tourists and BBC team https://t.co/STMSmi8uoQ pic.twitter.com/wfQkFJclT2 — BBC News (World) (@BBCWorld) 2017. március 16.

Azt írta, szerencséjük volt, ilyen robbanás már halálos sérüléseket is okozott. A csapat végül rendben, részben a mentők segítségével lejutott a hegyről - foglalta össze a történteket a BBC a honlapján.

A robbanást az okozhatta, hogy a láva hóval keveredett össze.

