Ausztria még többet fizet az első ezer, önként hazatérő menekültnek

Ausztria ezer eurót fizet az első ezer önkéntesen hazautazó menekültnek és nagyobb figyelmet fordít a menekültek visszatéréséről szóló tájékoztatásra - jelentette be Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter szerdán Bécsben tartott sajtótájékoztatóján.

A miniszter szerint 2019-ig mintegy 50 ezer menekültnek kell elhagynia az országot.

A visszatérést segítő támogatást csak azok igényelhetik, akiknek március 15-én még zajlott az eljárásuk, továbbá nem a nyugat-balkáni régióból, hanem távoli országokból, Afganisztánból, Irakból vagy az afrikai kontinensről érkeztek. A menekültügyi hivatal továbbá minden egyes esetben külön megvizsgálja, hogy valóban jogosult-e a menekült az anyagi juttatásra.

A most megállapított visszatérési támogatás sokkal jelentősebb, mint korábban,

hiszen eddig 500 eurót lehetett igénybe venni bizonyos országokból, például a Nigériából érkezőknek.

Manfred Taucher az osztrák menekültügyi hivatal (BFA) vezetőjének tájékoztatása szerint Ausztria a világ országai közül a harmadik olyan állam, amelyet a legtöbb menekült hagyott el önként. Tavaly Ausztriából mintegy 11 ezer menekült utazott el, közülük 5800 önként tette.

Taucher szerint a hazatérés állami támogatása miatt még többen fogják elhagyni Ausztriát. A hivatal vezetője bejelentette azt is, hogy a menekültszállásokon is tájékoztatják az embereket a lehetőségekről, valamint egy új honlapon, a www.voluntaryreturn.at oldalon is megtalálhatók az idevonatkozó, többnyelvű információk.

A pénzügyi támogatás mellett visszautakat is szerveznek Afganisztánba, Pakisztánba, Irakba és Iránba.

Hetente egyszer pedig a nagyvárosok fontos közlekedési csomópontjainál a Caritas, valamint a Verein Menschenrechte elnevezésű osztrák segélyszervezetek a visszautazásról szóló felvilágosítást nyújtanak.