Így történt a londoni terrortámadás

Az este 5-re emelkedett a brit parlamentnél történt terrortámadás halottainak száma. A sebesültek között külföldi turisták is vannak. A hatóságok a nyomozás miatt nem akarták megnevezni a magányos elkövetőt, de arra utaltak: a nemzetközi terror ideológiája tüzelhette.

A pillanat, amikor a parlamenti rendőrség tüzet nyit a terepjáróból kiugrott támadóra. A videón azt látni, ahogy rémült emberek a Big Ben árnyékában átrohannak az utcán.

A magányos merénylő ekkor már ámokfutása végére ért. Előzőleg végighajtott a Temzén átívelő és a parlamenthez vezető Westminster-hídon. A Hyundait a járdára kormányozva tizenéves francia diákokat és dél-koreai turistákat ütött el. Hárman belehaltak sebesüléseikbe. Egy nő a folyóba vetette magát vagy a vízbe esett, de kimentették.

A közösségi médiát rövid időn belül megtöltötték a szemtanúk videobeszámolói. „Emberek hevertek szerteszét, minden véres volt” – mondták többen. A szemtanúk között volt Radoslaw Sikorski volt lengyel külügyminiszter és a BBC belpolitikai tudósítója, akinek a francia diákok azt mondták: az ámokfutó machetével támadott rájuk.

Ezután továbbhajtott és néhányszáz méterrel később a parlament előtti kerítésnek ütközött.

Galéria: Terror Londonban

Az autóból kiugorva szúrta meg többször Keith Palmer 48 éves rendőrt, akit a brit külügyi államtitkár, Tobias Ellwood próbált újraéleszteni – sikertelenül.

Miközben a támadó továbbszaladt, a többi helyszínen lévő rendőr rálőtt. Őt is megpróbálták újraéleszteni, de meghalt.

Az eset után nem sokkal fegyveres rendőrök rohantak végig a környéken és azt kiabálták az embereknek, hogy meneküljenek és bújjanak fedezékbe.

Mindeközben a parlament épületében órákra bentragadtak képviselők, újságírók és látogatók.

A Scotland Yard az este közölte: ismerik a támadó személyazonosságát, azt egyelőre nem fedik fel. Arra utaltak ugyanakkor, hogy a terror ideológiája késztethette tettére.

A véres támadás nem érte meglepetésként Londont. A mészárlás pontosan egy évvel a brüsszeli merényletek után történt. Sadiq Khan polgármester az eset ellenére azt mondta: a város lakói nem hajolnak meg a terror előtt és London még mindig biztonságos város.

Dacos hangon üzent a terroristáknak Theresa May miniszterelnök is. Mayt délután kimenekítették a parlamentből, de este a közeli kormányfői rezdiencián a kamerák elé állt. Arról beszélt, hogy a támadó a demokrácia, szabadság, a jogállam és az emberi jogok jelképére akart csapást mérni. Ennek ellenére „reggel a parlament normális módon ülést tart. A londoniak és a látogatók a szokásos módon töltik majd napjukat. Együtt lépünk előre, nem engedünk a terrornak és nem hagyjuk hogy a gyűlölet szétválasszon bennünket” – mondta May.

