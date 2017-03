Így védik az uniós csúcs résztvevőit

Harci drónokkal és vízágyúkkal felszerelt páncélozott járművekkel készülnek az olasz hatóságok a március 25-i római EU-csúcsot kísérő demonstrációkra, amelyeken a szélsőséges tüntetők akciói teret adhatnak a terroristáknak is - hangzott el az olasz terrorizmus ellenes bizottság ülésén.

Marco Minniti olasz belügyminiszter a londoni merényletet követően összehívta az úgynevezett olasz terrorizmus ellenes stratégiai elemző bizottságot (C.a.s.a), annak ülésén a titkosszolgálatok és a rendvédelmi hatóságok képviselői vettek részt.

Bejelentette, hogy az EU-csúcsot megelőző londoni terrorista merénylet miatt tovább erősítik a szombati találkozót kísérő készültségét. A belügyminiszter elmondta, hogy nemcsak az EU állam- és kormányfőit vendégül látó Capitolium-dombot, hanem

minden olyan helyszín ellenőrzését megerősítik, ahol nagyobb számú ember vagy tömeg tartózkodik.

Marco Minniti az EU-csúcsot kísérő tüntetésekre utalt.

"A terrorizmussal szemben a leghatékonyabb eszköznek a terület-ellenőrzés számít. Annál is inkább, mivel a terrorista támadások egyre kevésbé kiszámíthatók, a reakcióidő pedig egyre rövidebb" - hangsúlyozta az olasz belügyminiszter. Hozzátette, attól tartanak, hogy az EU-csúcsot kísérő tüntetések szélsőséges csoportjainak akciói esetleges terrorista merényletekkel párosulhatnak, "az utcai összecsapások terrrorizmussal vegyülhetnek".

A biztonsági készültség eszközei között említette a vízágyúkkal felszerelt páncélozott járműveket, valamint az olasz fegyveres erők Predator típusú harci drónjait. Róma belvárosa épületeinek tetején már megjelentek a mesterlövészek.

A szombati EU-csúccsal egy időben négy menetet tartanak Európa mellett és Európa ellen Róma központjában, és további két ülő demonstrációt. Az olasz hatóságok elsősorban az EuroStop jelszavú tüntetést tartják figyelem alatt, amelyre mintegy húsz olasz és külföldi anarchista csoport is érkezik. A szélsőséges Black Bloc csoportjatól is tartanak. A Rómába bevezető sztrádakapuknál és országutakon a tüntetőket szállító buszokat is ellenőrzik majd.

Olasz sajtóértesülések szerint a Róma utcáin szolgáló több mint 3 ezer rendőr, csendőr és más hatósági egységek azt a parancsot kapta, hogy kerülje a tüntetőkkel való összecsapást az utcai harcok elkerülésére.