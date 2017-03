Meghalt a londoni merénylet egyik sérültje

A Scotland Yard csütörtök esti bejelentése szerint egy 75 éves férfi sérültről van szó, akit a londoni King's College egyetemi kórházban ápoltak. A rendőrség az elhunytat egyelőre nem nevezte meg.

A merénylet két másik civil halálos áldozata egy kétgyermekes, 43 esztendős brit nő, Aysha Frade, illetve egy amerikai turista, Kurt Cochran.

Meghalt egy rendőr is, a 48 éves Keith Palmer, akit a támadó, az 52 éves Khalid Masood a parlament kapujánál megkéselt. Masoodot ezután a parlamentnél járőröző fegyveres rendőri osztag agyonlőtte.

A halálos áldozatok száma a korábbi híradásokban többször is változott, az első beszámolók négy halottról szóltak, majd elhangzott az is, hogy öten vesztették életüket. Csütörtökön ismét négy halottról számolt be rendőrség, majd ez a szám emelkedett ismét ötre csütörtök este.

A terrorcselekményben negyvenen megsérültek, többségük akkor, amikor Masood járművével nagy sebességgel, több mint 250 méter hosszan végiggázolt a parlament melletti Westminster híd zsúfolt járdáján.

Tehersa May brit miniszterelnök csütörtökön, az alsóházi képviselőket tájékoztatva elmondta: a Westminster hídon elkövetett gázolásos merénylet kórházi ápolásra szoruló sérültjei között - tizenkét brit állampolgár mellett - három francia gyermek, valamint két román, négy dél-koreai, két görög és egy-egy német, lengyel, ír, kínai, olasz és amerikai állampolgár van.