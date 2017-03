Újabb információk a londoni merénylő haláláról

Megkezdődött a londoni merénylet hivatalos vizsgálata, és Fiona Wilcox halottkém közölte, a merénylőt egyértelműen azonosították az ujjlenyomata és a DNS-mintája alapján is - írja a The Guardian. Khalid Masood, aki Adrian Elmsként és Adrian Ajaóként is ismert volt, három embert gázolt halálra a Westminster hídon egy négykerék-hajtású Hyundai Tucsonnal, majd leszúrt egy rendőrt.

A vizsgálatot vezető John Crossley közölte, a merénylőt egyetlen lövéssel tették ártalmatlanná. utána a St. Mary's kórházba vitték, és ott nyilvánították halottnak helyi idő szerint 15.35 órakor.

Vizsgálat indult, hogy kiderítsék az áldozatok halálának okát is. Keith Palmer rendőrt, akit a parlamentnél támadott meg Masood, a mellkasán érte a késszúrás, és elvérzett. Kurt Cochrant és Aysha Frade-et a hídon ütötte el, mindketten több olyan súlyos sérülést is szenvedtek, amely a halálukat okozta. A szintén balesetet szenvedő Leslie Rhodes-nak olyan súlyos fejsérülése volt, hogy három nappal később a kórházban életét vesztette.

A merénylet miatt még egy 30 éves férfi van előzetes letartóztatásban, egy másikat pedig óvadék ellenében bocsátottak szabadlábra. Tíz másik embert, akit a terrorakció után vettek őrizetbe, már szabadon engedték, köztük Masood élettársát, Rohey Hydarát is.

