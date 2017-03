Soha nem nem látott FBI-felvételek a szeptember 11-i terrortámadásról - képgaléria

Az FBI nyilvánosságra hozott egy fotósorozatot a 2001. szeptember 11-i terrortámadásról, a washingtoni Pentagonba becsapódó repülőgép pusztítását a vizsgálatot végzők rögzítették. Csaknem 16 évvel a történtek után is sokkoló a látvány.

Az American Airlines 77-es járatát az al-Kaida terroristái térítették el, ahogyan másik három gépet is. A Boeing-757-est az amerikai védelmi minisztérium épületének, a Pentagonnak irányították, és 184-en vesztették életüket a fedélzeten, valamint az öt gépeltérítő is szörnyet halt. Az FBI által készített felvételeken jól látszik, a pusztítást, amelyet a becsapódás okozott, és látszanak a gép roncsai is.

12 Galéria: Titkolt fotók a szeptember 11-i terrortámadásról Fotó: Fbi / MTI / EPA

