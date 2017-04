Ferenc pápa nem tervezi a papi cölibátus eltörlését

Ferenc pápával való kapcsolatáról és a papi cölibátus kérdéséről is nyilatkozott Angelo Scola nyugalomba vonulásra készülő milánói érsek, akit a 2013-as pápaválasztáson Jorge Mario Bergoglio vetélytársának tartottak.

Angelo Scola a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjúban elmondta, mindig is nagyon jó kapcsolatban állt Bergoglio bíborossal, akit régóta ismer és már a pápaválasztás előtt gyakran találkozott vele. "Közöttünk soha nem volt nézeteltérés vagy rossz szándék. Hamisan festették le a konklávét" - hangsúlyozta Angelo Scola.

A milánói érsek Olaszországban a négy évvel ezelőtti konklávé nagy esélyesének számított, a korabeli sajtóértesülések szerint a pápaválasztó bíborosok zárt ajtók mögött tartott szavazásain az argentin bíboros vetélytársa volt. Arra a kérdésre, hogy miért nem hozták azóta nyilvánosságra a kettőjük jó kapcsolatát, Angelo Scola kijelentette, "a konklávé titkossága az egyház közösségét szolgálja, ezért a konklávéról nem szokás beszélni".

Angelo Scola kizárta, hogy Ferenc pápa a papi cölibátus eltörlésén gondolkodna: erről "az egyháznak megvan a maga tanítása, amely utat mutat". Hozzátette, az Olaszországban is súlyos paphiány részben a népességcsökkenéssel magyarázható, a kevesebb gyermek között kevesebb a papi hivatást választók száma is. "Miért kellene egy mai fiatalembernek ilyen nagy áldozatot vállalnia, amikor ez a hivatás elveszítette társadalmi tekintélyét. De ugyanez mondható el a családalapításról is" - mondta a milánói érsek.

Scola érsek 2011-ben vette át a második legnagyobb olasz egyházmegyének számító Milánó vezetését. Megjegyezte, hogy novemberben töltötte be 75. életévét, és benyújtotta nyugalmazási kérelmét. Ferenc pápa dönt, de "nem maradok már sokáig Milánóban" - mondta Angelo Scola hozzátéve, hogy egyszerű papként akarja folytatni szolgálatát.