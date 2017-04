Újabb gyanúsítottak a veronai buszbaleset ügyében

A magyar gimnazistákat szállító autóbusz januári balesete után még folyik a nyomozás, hogy mi okozta a tömegszerencsétlenséget. A Corriere del Veneto című lap szerint nemcsak a korábban alvászavarral kezelt magyar sofőrt gyanúsítja az olasz rendőrség, hanem

eljárást folytat az A4-es autópályát üzemeltető olasz társaság két mérnöke,

a Brescia-Padova szakaszért felelős Alberto Brentegani és a karbantartókat vezető Giovanni Natale ellen.

Az ügyész ugyanis azt is ki akarja deríteni, hogy milyen szerepet játszott a balesetben az autópálya állapota, beleértve a sokat emlegetett szalagkorlátot is. Emiatt jártak nyomozók az elmúlt napokban a két mérnök irodájában, ahonnan több iratot is elvittek, hogy a bíróság által kirendelt szakértők is tanulmányozni tudják.

A másik szál a magyarországi, az alvászavarral kezelt, jelenleg a Honvédkórházban gyógyuló sofőrt is ki szeretnék hallgatni az olasz hatóságok, de ezt egyelőre nem teszi lehetővé az állapota, ám a lap szerint a feleségét is meg akarják keresni.

A két autópálya-mérnök ügyvédje, Fabio Pintelli szerint ügyfelei csak azért kerültek képbe, mert a nyomozók minden lehetőséget meg akarnak vizsgálni. "Teljesen nyugodtak vagyunk, mindent ellenőriztük, ismerjük az autópálya minden centiméterét, és tudjuk, hogy

megfelel a hatályos törvényi előírásoknak.

Ebben az ügyben a baleset oka egyértelmű, elaludt a sofőr" - mondta a lapnak az ügyvéd.

A korábban a balesetért az autópálya állapotát okoló Alberto Pallotti, a közúti balesetet szenvedők érdekeit képviselő olasz szövetség elnöke viszont meg van győződve arról, hogy az alkalmatlan szalagkorlát, illetve egy, az úthoz túl közel lévő hídpillér is közrehatott abban, hogy ilyen súlyos következményei lettek az ütközésnek.

