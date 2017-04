Egyre jobban egymásnak feszülnek az erők Szíria miatt

Nagy hatótávolságú rakétákkal felszerelt hadihajót küldött Moszkva a már Szíria partjainál lévő, hat tagból álló flottájához

röviddel az Egyesült Államok által végrehajtott rakétatámadás után.

Vlagyimir Putyin és iráni kollégája, Haszan Róháni megengedhetetlennek nevezte az amerikaiak Homsz tartománybeli akcióját, amit "agressziónak" minősítettek és a nemzetközi jog megsértésének tartanak. A két vezető erről telefonon beszélt vasárnap.

Az iráni Mohammed Emami-Kashani ajatollah, a Szakértők Tanácsának tagja, pénteki imádság után arról beszélt, a vegyi fegyvereket és azok alapanyagait az Egyesült Államok adta a terroristáknak, és Washington világszerte támogatja a terrorista csoportokat.

Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőházának külügyi bizottsági elnöke cinikusnak nevezte Washingtonnak azt a döntését, hogy nem hozza nyilvánosságra és nem osztja meg Moszkvával, valamint az ENSZ Biztonsági Tanácsával azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztanák Bassár el-Aszad szíriai elnök részességét a vegyifegyver-támadásban.

A szíriai akció lesz várhatóan a legfontosabb téma Rex Tillerson amerikai külügyminiszter közelgő moszkvai tárgyalásain.

Közben Boris Johnson brit külügyminiszter lemondta mára tervezett oroszországi látogatását. Az Egyesült Királyság védelmi miniszter a Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapnak írt cikkében úgy fogalmazott, Oroszország is felelős a Szíriában végrehajtott vegyifegyver-támadásért, mivel támogatja Aszad elnök rezsimjét. Michael Fallon azonban hozzátette azt is, Moszkvát be kell vonni a szíriai rendezési folyamatba.

A brit védelmi miniszter jelezte: az Egyesült Királyság támogatja az amerikaiak légicsapását, helyes döntés volt a "gondosan végrehajtott, szűk területre koncentráló" akció. Ennek az üzenete az, hogy a damaszkuszi rezsim "kétszer is gondolja meg, mielőtt a jövőben ismét gáztámadást követne el".

