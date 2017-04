Tálas: Oroszország az új amerikai elnökkel sem tud üzletelni

Oroszországnak is számít, hogy milyen kép alakul ki róla – jelezte Tálas Péter.

„Az az Aszad-rezsimnek sem túl jó, ha azt látja, hogy a nagy Oroszország nem tudja megvédeni.

Bár ott van a helyszínen, ennek ellenére sem tudja megakadályozni, hogy az amerikaiak a Földközi-tengerről két rombolóról 59 rakétát elindítsanak.

És számít az is, hogy tulajdonképpen az Egyesült Államok egy ilyen akcióval viszonylag olcsón tudja bizonyítani, hogy nemcsak ti vagytok itt, hogy nemcsak rajtatok múlik a szíriai megbékélés és a szíriai rendezés” - véli a szakértő.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök reményeiből nem maradhatott sok.

„A moszkvai vezetésben volt egy olyan illúzió, amit Moszkva nagyon erősen nyomott: majd ha jön Trump, eljön az igazság pillanata, és akkor mi ketten, ezzel a kiváló emberrel meg fogjuk beszélni a világ dolgait, látni fogjátok, hogy az Egyesült Államoknak milyen rossz vezetése volt eddig. Ezzel az új vezetéssel viszont pompásan megleszünk, és mindenki megnyugodhat.

Egy ilyen akció azt is megkérdőjelezi, hogy tényleg olyan jóban van-e Washington és Moszkva. Láthatóan nincs jóban”

- fogalmazott Tálas Péter.

A biztonságpolitikai szakértő kitért arra is, hogy a mindenkori amerikai elnöknek sincs nagy mozgástere Oroszországgal szemben.

Szíria

„Mindegy, hogy mit mond Donald Trump, és mindegy, hogy mit twitterezik, az Egyesült Államoknak nagyon pontosan körülhatárolható érdekei vannak, és ezt minden egyes elnöknek muszáj képviselnie, mert egyébként megbukik mint elnök. Emlékezzünk vissza arra, hogy visszamenőleg minden amerikai elnök megpróbált Oroszországgal valami újat kezdeni. Az amerikai-orosz viszony tényleg nagyon elromlott az Obama-Putyin páros időszaka alatt, és most azzal kell szembesülnie, hogy

egy teljesen más elnökkel, teljesen mást hirdető elnökkel ugyanúgy nem tud gyakorlatilag Oroszország megbékélni, tárgyalni és üzletet kötni"

- fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.

Tálas Péter szerint jelenleg nincs érdemi esély az orosz-amerikai viszony javulására.

„Aszad annyira megerősödött, hogy az amerikaiak nem tudják megbuktatni”

Rendkívül összetett a szíriai konfliktus, így a különböző szereplőknek nagyon nehéz harmonizálni elképzelésiket – mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Nem Bassár el-Aszad elnök elmozdításán múlik a szíriai konfliktus rendezése

– fogalmazott Tálas Péter.

„Egyik szereplőnek sincs akkora ereje a szíriai konfliktusban, hogy egymaga el tudná ezt dönteni. Annyira megerősödött Aszad 2015 óta, hogy nem tudják megbuktatni az amerikaiak. Azt is lehet látni, hogy azért Aszad megerősödésének is vannak korlátai – ezt most láttuk. Ettől nem fog eltűnni az ellenzék, ettől nem fog eltűnni a kurd kisebbség, ami nagyon erőteljesen szeretné az Aszad-rendszert megbuktatni. Ettől nem fog eltűnni az a szunnita kisebbség, ami most ugyan döntő többségében az Iszlám Államot, illetve a felkelőket támogatja. De ha az Iszlám Államot sikerül kiűzni, mégis csak ott maradnak azok, akik valamilyen politikai platformot szeretnének követni, valamilyen politikai helyzetet szeretnének kialakítani” - fejtette ki Tálas Péter.

A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy

Szíriában több szinten jelennek meg az érdekek, amelyeket igen bonyolult összehangolni.

„Minden egyes ilyen konfliktusnak van egy globális, egy regionális és egy helyi szintje. A globális az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország. A regionális nagyjából úgy néz ki, hogy oda kell számítanunk Iránt, Törökországot, Izraelt, oda kell számítanunk Egyiptomot – bár ő eléggé el van foglalva saját magával –, de oda kell számítanunk Szaúd-Arábiát is. A helyi pedig gyakorlatilag a Szírián belüli erőket jelenti. Ezeknek mind-mind különböző politikai céljaik vannak, amelyek egy része nem is Szíriával függ össze, hanem sokkal inkább nagyon sokszor inkább belpolitikai okokkal vagy biztonságpolitikai okokkal” - részletezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója.

Tálas Péter megjegyezte, hogy a nemzetközi közösség a nagyhatalmak és a környező országok érdekein túl Szíria belső ellentéteiről már jóval kevesebbet tud.

