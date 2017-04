Az Egyesült Államok a CEU-törvény felfüggesztését sürgeti

„Korábban már magam is kiadtam egy nyilatkozatot ebben az ügyben, és tisztában vagyok Yee megállapításaival is. Nagyon aggasztónak találjuk ezt a törvényt, amit a múlt héten fogadott el a magyar parlament, és ezen a héten az elnök is aláírt” - közölte a szóvivő a tájékoztatón, amelyről a 444.hu számolt be.

Az amerikai kormányzat szerint a törvény veszélyezteti a CEU további működését, holott ez egy kiemelkedő tudományos intézet. Mark C. Toner szerint az intézmény fontos tudományos és kulturális kapocs Magyarország és az Egyesült Államok között.

„Őszintén szólva a szabad kutatás és gondolkodás ügye van itt a középpontban.

A törvény szerintünk több más amerikai egyetem oktatási programját is veszélyezteti Magyarországon,

úgyhogy ez az ügy a CEU-n is túlmutat” - emelte ki.

A szóvivő megemlítette, hogy Tom Shannon külügyi államtitkár a múlt héten találkozott a CEU rektorával, Michael Ignatieffel.

„Sürgetjük Magyarország kormányát, hogy függesszék fel a törvény végrehajtását.

A törvény felülvizsgálatát és megvitatását várjuk, amihez párbeszédre lesz szükség magával az egyetemmel, és a többi érintett intézménnyel is” - hangsúlyozta.

A napokban Budapesten járt az amerikai külügyminisztérium európai ügyekért is felelős helyettes államtitkára. Hoyt Yee azt mondta: aggódik a felsőoktatásról szóló törvény módosítása miatt az Egyesült Államok. Az egyetemet és az oktatási szabadságot sértő lépésnek nevezte a döntést. Hangsúlyozta: a jogszabály a CEU ellen irányul, amely bírja az Egyesült Államok kormányának támogatását. Szólt arról is, hogy a magyar kormánynak sürgős és jóhiszemű tárgyalásokat kellene kezdenie a CEU-val a jogszabályváltozásokról.

A nemzetközi egyetemekről szóló tárgyalások lefolytatására Altusz Kristófot, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárátjelölte ki a miniszterelnök.

Kedden Brüsszelben tárgyalt a CEU-ügyről az oktatási államtitkár, aki azt mondta, a kormánynak nem célja az egyetem bezárása. Palkovics László a testület első alelnökével, Frans Timmermansszal és Navracsics Tibor oktatásért is felelős biztossal tárgyalt a felsőoktatási törvény államfő által aláírt módosításáról.

